Dortmunder 1:1 in Bochum : „Das geht auf meine Kappe und ist sehr, sehr ärgerlich“

Marco Rose drehte sich beim Abpfiff des Schiedsrichters enttäuscht weg. Obwohl der Trainer von Borussia Dortmund hinter der Scheibe in einer Loge im Bochumer Ruhrstadion saß, war der Frust quasi greifbar. Seine Mannschaft, die er wegen einer Gelbsperre nicht von der Seitenlinie aus betreuen durfte, kam beim VfL am Samstag zu einem 1:1. Nach der Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern vor einer Woche war es der nächste Rückschlag für Dortmund im Titelrennen. Die Münchner gewannen parallel ihr Heimspiel gegen Mainz und haben in der Tabelle nun schon einen Vorsprung von sechs Punkten.

Auch Erling Haaland war der Missmut anzusehen. Kurz nach dem Ende des Spiels ging er auf die BVB-Fans auf der Tribüne zu und hob immer wieder die Hände. Es war unschwer zu erkennen, was er mit seiner Geste ausdrücken wollte: Was sollen wir denn machen? Die Dortmunder hatten zahlreiche gute Chancen, trafen aber nach dem Rückstand durch einen Bochumer Elfmeter von Sebastian Polter (40. Minute) nur durch einen Volleyschuss des eingewechselten Julian Brandt zum Ausgleich (85.). Ein Treffer von Marius Wolf (54.) fand keine Anerkennung, weil Jude Bellingham dabei strafbar im Abseits gestanden hatte.

Ausgerechnet Bellingham. Der hatte nach der umstrittenen Elfmeterentscheidung für die Bayern vor einer Woche den Schiedsrichter harsch kritisiert und dafür eine Geldstrafe kassiert vom Deutschen Fußball-Bund. Nun stand er im Blickfeld von Torwart Manuel Riemann, als der Wolfs Schuss passieren ließ. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck bekam einen Hinweis vom Videoassistenten und schaute sich die Szene am Bildschirm an. Dann entschied er: Bellinghams Position im Abseits war als aktives Eingreifen zu werten. Brandt hatte Verständnis für die Auslegung des Referees: „Das ist völlig in Ordnung“, sagte er beim TV-Sender Sky.

Nicht in Ordnung war der Einsatz des Dortmunder Torwarts Gregor Kobel kurz vor der Halbzeit. Dan-Axel Zagadou hatte Bellingham mit einem Anspiel völlig unnötig in die Bredouille gebracht. Bochum reagierte schnell. Ein Pass in die Tiefe, vorbei am überrumpelten Aushilfsverteidiger Marco Reus, kam zu Christopher Antwi-Adjei. Der spitzelte den Ball am herausstürzenden Schlussmann vorbei und wurde durch dessen Grätsche zu Fall gebracht – ein klarer Elfmeter. „Ich muss das besser machen“, sagte Kobel. „Das geht auf meine Kappe und ist sehr, sehr ärgerlich.“ Polter verwandelte sicher.

Vor dem Rückstand hatten die Dortmunder vier gute Chancen zur Führung. Nach einem Rückpass ging Bochums Torwart Riemann leichtsinnig ins Dribbling. Haaland umspielte er noch, verlor den Ball dann aber gegen Bellingham. Doch die Borussen waren so perplex, dass nach dem Pass von Marco Reus Abseits gegeben wurde (16. Minute). Zwei Minuten später folgte die größte Möglichkeit. Nach einem Ballgewinn legte Haaland quer auf den ganz freistehenden Bellingham. Dessen Schuss aus 13 Metern wehrte Riemann aber in Weltklassemanier per Fuß ab.

In diesem Takt ging es weiter. Eine Hereingabe von Bellingham verpasste Haaland knapp (19.), dann schoss ein Bochumer Reus an, anschließend konnte Riemann den Ball sichern. Und noch einmal war der BVB kurz vor der Führung. Nach Bellinghams Alleingang kam Haaland zum Schuss; der geriet aber zu schwach, sodass Riemann parieren konnte (27.). Die zweite Halbzeit startete als Schnellfeuerwerk der Dortmunder. Nico Schulz (46.), Reus und Haaland (48.), wieder Haaland (51.), Bellingham (52.) und Zagadou (52.) brachten den Ball bei ihren Versuchen ebenfalls nicht im Tor unter.

Nach Wolfs aberkanntem Treffer verringerte sich der Takt an Möglichkeiten ein wenig. Reus‘ Schuss wurde auf der Linie geklärt (62.), der Ball des Bochumers Erhan Masovic flog haarscharf am eigenen Tor vorbei (65.). Erst in der Schlussphase kamen die Dortmunder dem Tor wieder nahe durch Emre Can (79.) und zwei Mal Bellingham (82. und 83.). Dann traf Brandt, doch zu mehr als einem Punkt reichte es nicht. „Das ist nicht nur Pech. Wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen“, sagte der Torschütze, der nach seinem schlimmen Zusammenstoß mit dem Kopf beim Bayern-Spiel wieder einsatzfähig war.

Innerhalb von sieben Tagen ist der Rückstand auf die Bayern von einem auf sechs Punkte gewachsen. Schon nach 15 Spieltagen sieht es wieder danach aus, als würde der Dauermeister auch seinen zehnten Titel in Serie gewinnen. Die Dortmunder, die nicht schlecht spielten, aber an der miesen Chancenverwertung scheiterten und wieder nicht ohne Gegentor blieben, haben nun noch zwei Aufgaben vor der kurzen Pause zum Jahreswechsel: Am Mittwoch kommt der abgeschlagene Letzte Fürth, am kommenden Samstag geht es zu Hertha BSC. Ohne zwei BVB-Siege droht der Bundesliga im neuen Jahr an der Spitze mal wieder die große Langeweile.