Bierbecher im Stadion : Fatale Würfe und die Folgen für den Fußball

Das Werfen von Bierbechern hat sich zu einem merkwürdigen Stadionritual entwickelt. Besonders verbreitet ist es in Bochum. Doch was kann man dagegen tun? Womöglich gibt es einen Effekt ohne Maßnahmen.

Christian Gittelmann geht es wieder besser. Der Schiedsrichterassistent, der am vergangenen Freitag in der 69. Minute der Partie des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach beim Stand von 0:2 von einem Bierbecher am Kopf getroffen wurde, hofft, am kommenden Wochenende zu seinem geplanten Länderspieleinsatz arbeitsfähig zu sein. Das erzählt er in einem am Samstag auf dfb.de veröffentlichten Interview. Aber geschockt ist Gittelmann immer noch. Der Becherwurf habe ihn ziemlich „mitgenommen“, berichtet er. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus seien eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert worden.

Noch bedrückender als diese akuten Folgen ist aber eine offenbar zunehmende Bereitschaft der Fans, von den Tribünen Gegenstände auf Menschen zu werfen. Alle Schiedsrichterassistenten müssen jedes Wochenende anderthalb Stunden lang mit emotional aufgeladenen Menschenmassen im Rücken arbeiten, oftmals nur zwei, drei Meter entfernt von Leuten, die regelmäßig die Kontrolle über ihre Emotionen verlieren, die pöbeln, drohen und manchmal auch Gegenstände werfen. „Nun hat es leider jemanden, in diesem Fall mich, getroffen“, sagt Gittelmann. „Unser gesamter und von uns allen geliebter Fußballsport leidet darunter.“ Er sei „fassungslos“. Und so ähnlich geht es auch den Angehörigen des VfL Bochum.