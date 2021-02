Impf-Bevorzugung für Sportler? : „Diese Diskussion ist völlig irrsinnig“

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

74 Prozent lehnen es laut Umfrage ab. 15 Prozent machten keine Angabe, 11 Prozent befürworteten ein solches Vorgehen. Zur Ermittlung hatte YouGov am Donnerstag 1807 Personen in Deutschland befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Unter den befragten Männern war die Ablehnung einer bevorzugten Impfung für die Kicker höher (78 Prozent) als bei den Frauen (71 Prozent).

Der hessische Landessportbund-Präsident Rolf Müller sieht eine bevorzugte Behandlung von Leistungssportlern beim Impfen als „absolut unangebracht“ an. Dies sagte Müller in einem am Freitag veröffentlichten Statement des Verbandes. „Solange nicht feststeht, wann Personen mit schweren Lungenerkrankungen, Diabetiker und zum Teil vergessene Risikogruppen wie Menschen mit Behinderung geimpft werden, sollte man hierzu nicht einmal Gedankenspiele anstellen“, sagte der Funktionär. Dies habe die Mehrheit der Athletinnen und Athleten „im Gegensatz zu so manchem Sportfunktionär auch erkannt“, betonte Müller. Eine Forderung nach einer Bevorzugung stellte der 65-Jährige nicht.

Mehr zum Thema 1/

Der Sportsoziologe Gunter Gebauer unterstellte Rummenigge in der ARD-Sportschau Eigennutz und betonte ganz grundsätzlich, eine bevorzugte Impfung von Profisportlern sei „zutiefst unsozial und moralisch nicht zulässig“. Auch wenn dem Sport keine weitere coronabedingte Stilllegung wie im Frühjahr 2020 droht, waren die vergangenen Tage ein Vorgeschmack, was ihm bevorsteht: Debatten über zusätzliche Reisen für Heimspiele im Europapokal oder bevorzugte Impfungen, für die es bislang keine konkreten Forderungen gibt, auch von Rummenigge nicht. „Kein Fußballer – allesamt junge und gesunde Menschen – sollte älteren Menschen oder Pflegekräften, Polizisten und Lehrern eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt wegnehmen“, sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

Am Donnerstag griff auch Bremen Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) Rummenigge an und kritisierte ihn für den Vorschlag, die Fußballer als Vorbild zu nutzen. „Was mich an diesem Spruch besonders gewundert hat, ist, wie man simples Vordrängeln „Ich will zuerst geimpft werden“ dann noch versucht, als Realisierung einer gesellschaftlichen Vorbildfunktion zu verkaufen. Da muss man erstmal drauf kommen, indem man sagt: Wir ziehen vorbei an Erzieherinnen und Erziehern, an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern, vielleicht auch an medizinischem Personal und Polizisten“, sagte Bovenschulte.

Rummenigge: „Fußballer als Vorbild“

„Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten“, hatte Rummenigge bei Sport1 angeregt. Bovenschulte sieht das komplett anders. „Mir fällt einiges ein, wie Fußballprofis ihrer gesellschaftlichen Vorbildrolle in der Pandemie gerecht werden könnten. Sie könnten zum Beispiel darauf verzichten, an sportlich wertlosen Turnieren teilzunehmen und dafür um die halbe Welt zu reisen“, monierte der 55-Jährige mit Blick auf die Klub-WM.

Für Ilkay Gündogan ist in puncto Reisen vor allem „die Sicherheit aller Partizipierenden am wichtigsten, dass jeder gesund bleibt. Andererseits fühle ich mich nach wie vor privilegiert, dass ich noch meinen Job ausüben darf“, sagte der Profi von Manchester City in einem Sky-Interview. Er höre von Freunden aus Deutschland immer wieder, dass derzeit die Bundesliga oder das Schauen der Premier League „das einzige Normale in ihrem Leben ist“, sagte der 30-Jährige. „Es ist auch schön zu hören, dass man diesen Menschen ein Stück weit Normalität geben kann in diesen schwierigen Zeiten, aber über allem steht letztendlich natürlich die Gesundheit.“