Transfer-Perlentaucher Manga : Fantasie und Expertise der Eintracht

Die Frankfurter Eintracht fühlt sich angesichts der Herausforderungen und Ansprüche, die sich für sie als Europapokalsieger ergeben, gut aufgestellt. Das sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer in der vergangenen Woche, nachdem er bekanntgegeben hatte, dass Prokurist Philipp Reschke als viertes Mitglied in den Vorstand angenommen wird und der Vertrag mit Finanzchef Oliver Frankenbach bis Mitte 2026 verlängert wurde.

In der Tat hat die Führungscrew des hessischen Traditionsklubs, der mehr als ein Klub sein will und mittlerweile auch ist, in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie hervorragend zusammenarbeitet. Nicht nur im Tagesgeschäft, sondern ebenso in der strategischen Planung und Entwicklung des Vereins.

Der neue Sportvorstand Markus Krösche fügte sich hervorragend ein, sein umsichtiges Handeln auf dem Transfermarkt verfolgen die Vorstandskollegen mit Respekt und Wohlwollen. Der Neuzugang von RB Leipzig hat mit frühzeitigen Verpflichtungen vor allem ablösefreier Spieler auf die schwierige finanzielle Situation durch die Corona-Pandemie reagiert, ohne die sportliche Leistungsfähigkeit zu gefährden. Am Wochenende wurde die feste Übernahme der Leihspieler Hauge und Jakic bestätigt.

Mangas Perlentaucher-Fähigkeiten

Aber Raum für Verbesserungen gibt es immer. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Expertise des früheren Kaderplaners Ben Manga immer weniger gefragt zu sein scheint, obwohl er mittlerweile als Direktor Profifußball firmiert und qua Amt mehr Einfluss auf die Transferpolitik haben sollte. Eine Neuverpflichtung ist niemals die Entscheidung eines Einzelnen, sondern wird nach Beratungen in der Gruppe gefällt, wobei der Sportdirektor das letzte Wort hat.

In dieser Gruppe treffen verschiedene Philosophien, Ansichten und Vorlieben aufeinander, die sich aus der Sozialisierung und den Erfahrungen der Einzelnen ergeben. Mangas Muttersprache ist Spanisch, und so beobachtet er vornehmlich den südamerikanischen und iberischen Markt, aber auch den französischen. Sein Spezialgebiet: Junioren unter 20 Jahren, mit dem Talent europäischen Formats.

Ein Blick in die Startelf von Sevilla zeigt, wie wichtig Mangas Kontakte für die Eintracht waren: Mit Borré, Ndicka, Tuta und Touré standen in ihr tragende Kräfte, auf die wohl kaum ein anderer bei der Eintracht gekommen wäre. Kostic, Sow und Lindström sind ebenfalls von ihm mitempfohlen worden. Die Eintracht hat viele gute Spieler geholt, die nicht auf Mangas Spezialwissen beruhen: Aber dass ein Trapp, Hinteregger und Rode weiterhelfen würden, war klar. Da wusste man genau, was man bekam, und musste entsprechend tief in die Tasche greifen. Ohne die Perspektive einer Rendite bei Weiterverkauf.

Bei den fantasievollen Transfers ist die Bilanz weniger prickelnd. Dem Volltreffer Knauff steht Hauge entgegen, dessen Ablöse von über sieben Millionen Euro nach den bisher gezeigten Leistungen nicht angemessen ist. Dazu kam ein Sam Lammers, für den zur Freude der Eintracht-Fans keine Kaufverpflichtung nach der Leihe besteht.

Die Einkaufspolitik der Eintracht soll damit nicht kritisiert werden, auch Manga hat nicht immer Spieler gefunden, die dem Team auch weiterhalfen. Aber es ist doch festzustellen, dass sich die Eintracht einer guten Chance beraubt, Millionengewinne bei Transfers zu generieren, wenn sie Mangas Perlentaucher-Fähigkeiten nicht beachtet, die bei Jovic und Haller für das meiste Aufsehen sorgten. Von den bisher für die nächste Spielzeit Neuverpflichteten ist lediglich Kolo Muani auf Mangas Initiative unter Vertrag genommen worden. Die kommende Saison wird zeigen, wie gut die Eintracht damit gefahren ist.