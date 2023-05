Zum zehnten Mal in Serie ohne Sieg: Bei Eintracht Frankfurt stimmt es in der Bundesliga sportlich nicht – und abseits des Platzes auch nicht. Der Pokal war nur ein Zwischenhoch.

In Hoffenheim lebte die Frankfurter Eintracht große Gemeinsamkeit vor. Allerdings auf nicht nachahmenswerte Art und Weise. Viele, allen voran Trainer Oliver Glasner, gaben kein gutes Bild ab und sollten ihr Tun hinterfragen.

Die Mannschaft blieb durch das 1:3 zum zehnten Mal nacheinander in der Bundes­liga sieglos und konnte damit im Rennen um die internationalen Start­plätze trotz der Niederlagen von Leverkusen und Mainz keinen Boden gutmachen. Auch der Einzug ins DFB-Pokalfinale unter der Woche in Stuttgart verlieh ihr keinen Schwung für die beschwerliche Basisarbeit in der Bundesliga und löste nicht die gravierenden Probleme.