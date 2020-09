Bayerns Jüngster : Jamal Musiala schiebt sich ins Blickfeld

Jamal Musiala von Bayern München ist seit diesem Freitag der fünftjüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Das Nachwuchstalent des Rekordmeisters erzielte im Alter von 17 Jahren, 6 Monaten und 23 Tagen im Heimspiel gegen Schalke 04 den Treffer zum 8:0-Endstand.

Bundesliga Liveticker

Er verdrängte damit Christian Pulisic, der 2016 mit 17 Jahren, 6 Monaten und 30 Tage einmal für Borussia Dortmund getroffen hatte. Jüngster Torschütze der Bayern war bislang Roque Santa Cruz.

Musiala ist in Stuttgart als Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers geboren, wuchs aber in Fulda auf. Begonnen hatte seine fußballerische Laufbahn in Osthessen beim TSV Lehnerz, bevor die Familie nach England zog. Dort durchlief er die Fußball-Jugend beim FC Chelsea, ehe er zu den Bayern wechselte. Mit 17 Jahren und 115 Tagen wurde er als Einwechselspieler gegen den SC Freiburg der jüngste Bundesliga-Debütant des FC Bayern. In seinem zweiten Einsatz schoss er nun sein erstes Tor. Musiala ist Junioren-Nationalspieler für England.

Die jüngsten Torschützen

1. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) am 6. Juni 2020 - 17 Jahre, 1 Monat und 3 Tage.

2. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 - 17 Jahre, 2 Monate und 21 Tagen.

3. Julian Draxler (Schalke 04) am 1. April 2011 - 17 Jahre, 6 Monate und 12 Tage.

4. Timo Werner (VfB Stuttgart) am 22. September 2013 - 17 Jahre, 6 Monate und 16 Tage.

5. Jamal Musiala (Bayern München) am 18. September 2020 - 17 Jahre, 6 Monate, 23 Tage.

6. Christian Pulisic (Borussia Dortmund) am 17. April 2016 - 17 Jahre, 6 Monate und 30 Tage.

7. Lars Ricken (Borussia Dortmund) am 11. März 1994 - 17 Jahre, 8 Monate und 1 Tag.

8. Ibrahim Tanko (Borussia Dortmund) am 1. April 1995 - 17 Jahre, 8 Monate und 7 Tage.

9. Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) am 28. Oktober 2017 - 17 Jahre, 9 Monate und 22 Tage.

10. Kai Havertz (Bayer Leverkusen) am 2. April 2017 - 17 Jahre, 9 Monate und 25 Tage.

Mehr zum Thema 1/