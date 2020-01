Bayern-Neuzugang Odriozola : Der Kompromisskandidat

Es war eine Kampfansage, mit der Álvaro Odriozola im Juli 2018 nach Madrid gekommen war. „Ich will in Madrid um einen Stammplatz kämpfen.“ Auf keinen Fall werde er mit der Ersatzbank zufrieden sein, sagte der heute 24 Jahre alte Rechtsverteidiger damals. Die Herausforderung galt vor allem Dani Carvajal, der sich als verletzungsanfällig und ein wenig nachlässig erwiesen hatte. Nach eineinhalb Jahren lässt sich sagen, dass Odriozola diesen Kampf verloren hat. Nur dreimal hatte ihn Zinedine Zidane in dieser Saison eingesetzt – Carvajal, den Real Madrid 2013/14 auch eine Saison lang nach Leverkusen ausgeliehen hatte, hingegen 17 mal. Er spielte fast immer die 90 Minuten durch.

So kam es nun, dass Odriozola kurzfristig zum auf Leihbasis FC Bayern München wechselt. Schon am Mittwoch nahm Odriozola das Training mit den neuen Kollegen auf. Mit dem Wintertransfer soll ein Engpass in der Abwehr der Münchner behoben werden. Trainer Hansi Flick hatte deshalb eine Verstärkung gewünscht. Durch die Ausfälle von Niklas Süle, Javi Martínez und Lucas Hernández, der aber schon wieder mit dem Team trainieren konnte, sind Flicks Optionen in der Defensive eingeschränkt.