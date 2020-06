Was München so stark macht

Was München so stark macht : In der Tiefe liegt Bayerns Kraft

Als es vorbei war, hallte lauter Jubel durch das leere Oval. Ein ungewohnter Klang. Bei Heimspielen in der Münchner Arena ist der Schlusspfiff für gewöhnlich kein Grund zur Erleichterung für die Bayern; eher für ihre Gegner. Am Samstag war das anders. „Wenn es knapp ist und man Spiele am Ende entscheidet, freut man sich ein bisschen mehr“, erklärte Kapitän Manuel Neuer den Freudenausbruch. Das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach brachte ins Bewusstsein, dass auch dieser seit November nahezu makellose Bayern-Jahrgang nicht nur Siege durch schiere spielerische Überlegenheit im Repertoire hat. Denn mit denen allein ist noch niemand Meister geworden. „Arbeitssiege“, sagte Neuer, „können wir auch gut.“

Umso mehr, wenn der Arbeitssieg auch ein Sieg des Willens ist. Die Bayern hätten sich gegen starke Gladbacher mit dem eine Stunde lang gültigen Ergebnis von 1:1 zufriedengeben können; dann wären es eben ein paar Tage mehr bis zum achten Titel in Serie. Doch trotz der physischen Beanspruchung der letzten Wochen „wollten wir in der Schlussphase alle den Sieg und haben das auf dem Platz auch gezeigt“, sagte Leon Goretzka. Das galt vor allem für ihn selbst, als er in der 86. Minute bei einem von der Gladbacher Abwehr unterschätzten Diagonalball den harten Sprint in den Strafraum anzog. Solche Spurts auf Verdacht tun weh am Ende einer Partie, nicht jeder ist bereit dazu, schon gar nicht im Unwissen, ob die Mühsal auch Nutzen bringt, ob der Ball also den Kollegen am Flügel erreicht, ob der dann den Heranspurtenden sieht, ob dessen Hereingabe dann auch gelingt.