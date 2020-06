Profi unters Messer, Arzt weg : Die Sorgen des FC Bayern werden größer

Der FC Bayern muss einige Wochen auf Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Der Spanier, der zuletzt wiederholt wegen Adduktorenproblemen ausgefallen war, musste sich einer Leistenoperation unterziehen. Er hoffe, dass Thiago vielleicht schon im Pokalfinale wieder zur Verfügung stehe, sagte Trainer Hansi Flick am Freitag in München. „Er fällt mindestens drei Wochen aus. Er hatte schon länger Probleme. Wir machen jetzt einen Strich und hoffen, dass er schnell wieder gesund ist.“ Das Cup-Endspiel gegen Bayer Leverkusen findet am 4. Juli statt.

Bundesliga Liveticker

Ob der beim Halbfinal-Erfolg am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt fehlende Serge Gnabry im Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wieder dabei sein kann, ließ Flick offen.

Da Thomas Müller und Robert Lewandowski wegen Gelb-Sperren fehlen, ist der deutsche Fußball-Rekordmeister zu Umstellungen gezwungen. Eine Option für den Angriff ist der 19-jährige Niederländer Joshua Zirkzee. „Er ist auf einem guten Weg und sicher eine gute Alternative. Joshua hat das Vertrauen, auch von den Mitspielern“, sagte Flick. Drittliga-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt, der in dieser Saison 19 Mal traf, wird gegen Gladbach im Kader sein. Süle und Coutinho sollen in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Tolisso dauert es noch etwas länger. Er hoffe, so Flick, dass spätestens zum Restart der Champions League im August „alle wieder an Bord sind“.

Derweil will sich Flick nicht mit Rechnereien zu einem Meisterschaftsgewinn des FC Bayern an diesem Wochenende auseinandersetzen. „Wir müssen erstmal das Spiel gegen Gladbach gewinnen. Es gehört für mich dazu, dass man die Sache sehr ernst nimmt und da nicht schon von irgendwelchen Feiern spricht“, sagte Flick.

Müller-Wohlfahrt hört beim FC Bayern auf

„Das Spiel wird für uns schwer, weil Gladbach eine gute Mannschaft ist. Und Dortmund wird alles tun, dass sie das Spiel gewinnen, weil sie die Saison sehr gut abschließen wollen. In jedem Profi steckt das drin, so lange irgendwo eine Chance ist, wird man alles geben, um das das auch möglich zu machen“, sagte Flick. Er habe sich „null“ mit einer Feier beschäftigt und rechen auch „null“ damit, dass der Fall an diesem Wochenende eintrete. Die Münchner könnten dann den achten Meistertitel am Stück mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach perfekt machen, wenn Borussia Dortmund zuvor verliert. Der BVB ist am Nachmittag bei Fortuna Düsseldorf zu Gast.

Nach dieser Saison werden die Münchener zudem eine Ikone verlieren: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hört beim FC Bayern auf. Insgesamt über 40 Jahre war der langjährige Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für den Rekordmeister tätig. „Mull hat über Jahrzehnte beim FC Bayern hervorragende Arbeit geleistet und damit weltweit einen Standard in der Sportmedizin gesetzt“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge laut Mitteilung vom Freitag. „Der ganze Verein und Generationen von Spielern – von Franz Beckenbauer und Gerd Müller über Klaus Augenthaler und Bastian Schweinsteiger bis hin zu Thomas Müller und Robert Lewandowski - schulden Mull ihren größten Dank.“

Der 77-jährige Müller-Wohlfahrt will sich nach dem Ende seiner Tätigkeit beim FC Bayern Ende des Monats auf seine Praxis konzentrieren. Er wird daneben auch mit dem Universitätsklinikum „Rechts der Isar“ in einem wissenschaftlichen Projekt zusammenarbeiten. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Computer-Programms, das mittels Künstlicher Intelligenz Muskelverletzungen anhand von MRT-Bildern diagnostiziert.

Mehr zum Thema 1/

„Wenn ich auf meine vierzig Jahre beim FC Bayern zurückblicke, bin ich glücklich und sehr zufrieden. Die Erlebnisse, die wir hier gemeinsam hatten, die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben und vor allem die Menschen, die ich in diesem Verein kennengelernt habe, haben mein Leben nachhaltig geprägt“, sagte Müller-Wohlfahrt. Die Betreuung der Bayern-Stars setzen zwei Ärzte aus dem bisherigen Team von Müller-Wohlfahrt fort.