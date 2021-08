Nagelsmann über Neuer-Ausfall : „Es ist im Grunde eine Pillepalle-Verletzung“

Trainer Julian Nagelsmann rechnet im ersten Saison-Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln mit einem Ausfall von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer. Der Kapitän hatte sich beim Gewinn des Supercups in Dortmund eine Kapselverletzung am Fuß zugezogen und konnte am Freitag abermals nicht trainieren. „Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass er spielt“, sagte Nagelsmann zwei Tage vor der Partie an diesem Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei DAZN).

Im Bayern-Tor wird damit erstmals in einem Pflichtspiel nach seiner Rückkehr vom Hamburger SV Sven Ulreich stehen. Der 33-Jährige habe „gut trainiert“, berichtete Nagelsmann. Den eigentlichen Neuer-Ersatz Alexander Nübel hatte der deutsche Rekordmeister im Sommer an die AS Monaco verliehen. Neben Neuer wird auch Außenstürmer Kingsley Coman ausfallen. Der Franzose hat sich ebenfalls beim 3:1 in Dortmund verletzt. Der Angreifer hat eine Einblutung am Gesäßmuskel.

Nagelsmann rechnet nicht mit einer längeren Ausfallzeit bei Neuer. Er wolle aber „keinen Druck aufbauen“ mit einer zeitlichen Einschätzung. „Es ist im Grunde eine Pillepalle-Verletzung, die er jetzt hat. Aber wenn man mit der pillepalle umgeht, wird aus einer Pillepalle-Verletzung sehr schnell eine dramatische. Und darum sollte man einer Pillepalle-Verletzung eine gewisse ruhige Zeit geben.“

Positiv gestimmt bei Kimmich und Goretzka

Der Bayern-Coach geht „Stand heute“ nicht davon aus, dass Neuer für die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick Anfang September in der WM-Qualifikation ausfallen wird.

Nach seinem ersten Sieg mit dem FC Bayern gegen Borussia Dortmund will Nagelsmann auch in der Bundesliga den ersten Erfolg bejubeln. Das werde aber nicht einfach gegen Köln. „Wir müssen wie gegen Dortmund an die Grenzen gehen, weil Köln gut drauf ist“, sagte der 34-Jährige. Zuversichtlich äußerte sich Nagelsmann, dass die beiden Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka ihre Verträge beim Rekordmeister bald verlängern. „Ich denke, dass es bei beiden gut aussieht“, sagte er. Beide Profis würden sich in München wohlfühlen.

Baumgart will auch in München mutig spielen lassen

Kölns neuer Publikumsliebling und Übungsleiter Steffen Baumgart zeigt sich derweil voller Vorfreude auf das Duell mit den Münchenern. „Wir haben gutes Wetter zum Fußball, das kann ein geiler Kick werden. Ich freue mich auf solche Spiele und darauf, sich mit solchen Gegnern zu messen“, sagte er am Freitag und kündigte sogleich an, seine Mannschaft beim Rekordmeister mutig auftreten zu lassen. „Wir wollen hoch anlaufen. Ich verändere meinen Spielstil nicht, nur weil vielleicht David gegen Goliath spielt“, erklärte der Kölner Coach mit der Schiebermütze.

Eine Woche nach dem Saisonauftaktsieg der Rheinländer gegen Hertha BSC (3:1) peilt Köln das nächste Erfolgserlebnis an. „Ich will, dass die Jungs mit dem Gedankengang nach München fahren, dass wir dort gewinnen wollen“, meinte Baumgart, der auch auf den Lerneffekt setzt: „Es ist ein Spiel auf unserem Weg. Wir wollen uns weiterentwickeln. Klar, das Ergebnis kann auch böse ausgehen. Aber auch daraus würden wir dann lernen.“ In der Vorbereitung hatten die Kölner ein Remis gegen den Rekordmeister geholt, der hatte aber auf zahlreiche Kräfte verzichten müssen, die noch im Urlaub weilten.

In München müssen die Kölner nun ihrerseits wegen einer Knieverletzung auf Verteidiger Timo Hübers verzichten. „Bei ihm wollen wir kein Risiko eingehen“, sagte Baumgart. Zudem fehlt Ersatzkeeper Marvin Schwäbe, der Probleme an der Hand hat.