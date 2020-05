Ärger im deutschen Fußball : Die Bayern gehen auf Abstand

Auf dem Rasen gab sich der FC Bayern bei seinem Comeback ausgesprochen zurückhaltend. Das ebenso verdiente wie glanzlose 2:0 bei Union Berlin hakte der Rekordmeister in Rekordzeit ab. Schon ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff war den Bayern ihr Pflichtsieg kaum mehr der Rede wert, für weitreichende Schlüsse taugte er ohnehin nicht. Ein Elfmetertor von Lewandowski und ein Kopfballtor von Parvard verschafften dem Tabellenführer drei Punkte und festigten seine aussichtsreiche Ausgangsposition. Auftrag erfüllt – nicht mehr, nicht weniger. Und der Saisonendspurt im Geistermodus wird nun ohnehin von ganz allein Fahrt aufnehmen. Da muss man gar nichts sagen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Schon am kommenden Dienstag steht das Duell der Bayern beim BVB an. „Das Ziel ist ganz klar. Das heute war ein erster Schritt“, sagte Thomas Müller mit Blick auf die Meisterschaft entsprechend nüchtern. „Dass natürlich das Spiel in Dortmund mitentscheidend sein wird, das ist ganz klar.“ Große Worte vor dem großen Klassiker sparten sich die Bayern also.