DFB-Pokal : Bayern erleben fast den ersten Arroganz-Moment

Ganz locker geht es nicht: Bayern München feiert mit Maskottchen den am Ende knappen Sieg gegen Hoffenheim. Bild: dpa

Karl-Heinz Rummenigge verriet in dieser Woche ein kleines Geheimnis aus der großen Bayern-Historie. Pep Guardiola hatte, wie der Vorstandschef im Vorwort des Vereinsmagazins „51“ erzählte, als Bayern-Trainer einst den Plan entwickelt, nach einer wie gewohnt vorzeitig gewonnenen Meisterschaft Torhüter Manuel Neuer in einem späten Saisonspiel im Mittelfeld aufzustellen. „Ich konnte Pep nur mit Mühe von dieser Idee abbringen“, so Rummenigge, „die uns einige vielleicht als Arroganz ausgelegt hätten.“

Unglaubwürdig klingt die Geschichte nicht. Guardiola war nicht immer vor der Eitelkeit des Trainer-Superhirns gefeit, das sich gern darin sonnte, in seinem Fußball jeden Spieler für jede Position einsetzen zu können. Ganz so wie er es etwa mit David Alaba und Joshua Kimmich erfolgreich als Innenverteidiger tat, oder mit Philipp Lahm im zentralen Mittelfeld. Und nicht nur ihm dürfte die Idee reizvoll erscheinen, den spielstärksten Torwart der Welt als Feldspieler auszuprobieren.