4:0 gegen Leverkusen : Befreiung für Bayern

Ausgelassene Bayern: Sadio Mane (rechts) freut sich mit Alphonso Davies, Thomas Müller und Matthijs de Ligt. Bild: EPA

Bayern war vier Spiele in Folge sieglos und Nagelsmann geriet in die Kritik. Nun gewinnen die Münchner gegen Leverkusen – weil sie von Anfang an das Spiel an sich reißen.