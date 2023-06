Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen die 61. Bundesliga-Saison. Die Partie findet am 18. August statt (20.30 Uhr/ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga, bei DAZN und Sat.1). Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Köln. Am zehnten Spieltag kommt es dann zum Duell BVB gegen Bayern. Pokalsieger RB Leipzig ist am ersten Spieltag bei Bayer Leverkusen gefordert. Zudem starten die beiden Aufsteiger mit Auswärtsspielen: Zweitliga-Meister 1. FC Heidenheim muss zum VfL Wolfsburg, Darmstadt 98 reist zum Hessenderby bei Eintracht Frankfurt.

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Veröffentlichung der Spielpläne für die Bundesliga und die 2. Liga bekannt. Eigentlich sollten die Ansetzungen für die Spielzeit 2023/2024 erst um 12.00 Uhr bekanntgegeben werden. Die DFL veröffentlichte sie aber gut eine Stunde eher, nachdem die Pläne bereits zuvor bei Twitter verbreitet wurden. Die DFL war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das erste Spitzenspiel steht für die Bayern am 6. Spieltag (29. September bis 1. Oktober) in Leipzig an. Am 10. Spieltag (3. bis 5. November) wartet dann der Klassiker beim BVB. Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten acht Bundesliga-Spieltage sind laut DFL für die Woche vom 10. bis 14. Juli geplant.

Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland.

Die 2. Liga startet schon drei Wochen vor der Bundesliga am 28. Juli mit der Partie Hamburger SV gegen Schalke 04. Nach der Winterpause geht es dort am 19. Januar 2024 weiter, der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2024 statt.