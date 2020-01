Bayern, Dortmund und Leipzig : Der Kampf um die Herrschaft in der Bundesliga

Auch in neuen Zeiten mit neuer Spannung sind die Münchner weiter die Großmacht. Leipzig und Dortmund wollen den Rekordmeister in dieser Saison stürzen. Langfristig haben sie aber noch ein anderes Ziel.

Was macht eigentlich Uli Hoeneß? Seit sich der größte Machthaber, den der deutsche Fußball je hervorgebracht hat, aus der ersten Reihe beim FC Bayern zurückgezogen hat, ist es tatsächlich ziemlich still geworden um den nun ehemaligen Präsidenten. Man kann sogar sagen: mucksmäuschenstill. In München herrscht ohne Hoeneß zwar noch kein Macht-und-Meinungs-Vakuum. Aber Karl-Heinz Rummenigge, das andere bayerische Kraftzentrum, ist auch nur noch ein Anführer auf Abruf. Das wurde in der Winterpause ebenfalls spürbar wie nie zuvor. Als sich das neue Vorstandsmitglied Oliver Kahn Anfang Januar der Öffentlichkeit präsentierte, der in zwei Jahren die Rummenigge-Nachfolge als Vorstandsvorsitzender antreten soll, nachdem Herbert Hainer schon im November die Hoeneß-Nachfolger übernommen hatte, geriet die Münchner Zeitenwende erstmals vollständig in den Blick.

Bundesliga Liveticker

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Und gleichzeitig der Beginn eines bayerischen Interregnums, ein Zustand der offenen Macht- und Kompetenzfragen, wie ihn der FC Bayern bisher nicht kannte. Das wiederum macht der Konkurrenz schon über diese Saison hinaus Hoffnung – vor allem RB Leipzig mit seiner Bullenkraft, aber auch dem langjährigen und langfristig hochambitionierten Rivalen aus Dortmund. Die Rückrunde der Saison 2019/20 ist damit auch so etwas wie der Auftakt des Duells der großen drei im deutschen Fußball. Ein erster Kampf zwischen München, Leipzig und Dortmund um Meisterschaft und Herrschaft in dieser Dekade.

Der Glaube an die Unbesiegbarkeit der Bayern jedenfalls schwindet in der Liga, schon jetzt. Der Rekordmeister hat nach sieben Titeln in Serie in der letzten Hoeneß/Rummenigge-Hinrunde seine jahrelang unangreifbare Ausnahmestellung eingebüßt. Laut einer dpa-Umfrage unter 18 Vereinsvertretern liegt Tabellenführer RB Leipzig erstmals gleichauf mit den Bayern als Favorit auf die Meisterschaft – und im Hintergrund lauern zudem noch die beiden Borussias aus Mönchengladbach und Dortmund.

Keine Frage: Auch in den neuen Zeiten mit neuer Spannung an der Spitze sind die Bayern weiterhin die Großmacht. Doch wer bei den Bayern selbst die Macht hat, lässt sich in diesen Tagen nicht mehr so einfach sagen. Die Zeit des Übergangs, die in München auch mit Blick auf den Kader ebenfalls in vollem Gange ist, wird von der Konkurrenz als Chance begriffen, den Abstand auf die einst Uneinholbaren zu verkürzen – und selbst endlich (wieder) Titel einzusammeln. Sie hätten es in der Vorrunde selbst gut gemacht, sagt Julian Nagelsmann von Tabellenführer Leipzig, aber sie stünden auch deswegen so gut da, weil andere es nicht immer gut gemacht hätten. Und solche Chancen will er weiter nutzen.

Der Hintergrund des Bayern-Disputs

Vor dem Bayern-Auftakt 2020 an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) bei Hertha BSC ist zu spüren, wie die ungeklärten Münchner Machtverhältnisse in den Alltag hineinwirken. Sie spielen sich nun auf der Ebene von Trainer und Sportdirektor ab. Hansi Flick bezeichnete zuletzt die Personallage beim Ligakrösus als „echt mau“ und forderte Nachbesserungen in der Defensive und auf der Außenposition. Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der für die Kaderzusammenstellung verantwortlich zeichnet und immer weniger auf den Schutz von Hoeneß setzen kann, wehrte sich mit dem Hinweis, dass Flick in seiner neuen Rolle als Cheftrainer jetzt „Erwartungsdruck“ spüre. Er selbst sei jedenfalls kein Freund von „medialer Kaderplanung“ im Stile des Trainers. Flick hat sich mit seinem Hinweis auf Personallücken für möglichen Misserfolg schon mal abgesichert.