Fernsehgelder für Fußballklubs : Bayern vorne, Bielefeld hinten

Insgesamt 1,2 Milliarden Euro werden aus der TV-Vermarktung von der DFL an die Bundesliga-Vereine ausgeschüttet. Am meisten profitieren die Bayern. Neu ist dagegen der Auszahlungsmodus.

Wo die Kamera am häufigsten hinguckt, wird am meisten bezahlt: FC Bayern ist Krösus bei der TV-Vermarktung. Bild: dpa

Die Ungewissheiten sind enorm in diesem pandemischen Fußballsommer, in dem der Transfermarkt wie gelähmt wirkt und die meisten Profiklubs dringend Kosten einsparen müssen. Aber zumindest etwas mehr Planungssicherheit haben die Verantwortlichen der 36 Erst- und Zweitligavereine, nachdem die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor einigen Tagen ein Schreiben an ihre Mitglieder versandt hat, aus dem die Höhen der finanziellen Zuwendungen aus der nationalen TV-Vermarktung hervorgehen.

Dem „Kicker“ liegen die Zahlen vor, denen zufolge der FC Bayern mit 70,64 Millionen Euro den größten Anteil der insgesamt 1,2 Milliarden Euro erhalten wird, gefolgt von BVB (69,37), Bayer Leverkusen (67,47), RB Leipzig (65,96) und Borussia Mönchengladbach (64,54). Aufsteiger Arminia Bielefeld kann mit 29,8 Millionen Euro kalkulieren, die Klubs der zweiten Liga bekommen zwischen 22,46 Millionen (Hannover 96) und 7,49 Millionen Euro (Würzburger Kickers). Insgesamt werden aus der nationalen Vermarktung 183,5 Millionen Euro weniger ausgeschüttet als ursprünglich angenommen.

Die unternehmerische Zukunftsplanung bleibt jedoch kompliziert, denn niemand weiß, ob wieder Geld mit Zuschauern in den Stadien verdient werden wird. Außerdem kann die Verteilung der rund 200 Millionen Euro aus der internationalen Vermarktung erst nach Abschluss der Europapokalwettbewerbe im August berechnet werden. Dieses Geld von Medienpartnern in aller Welt geht vor allem an die Spitzenklubs, die genauso mit Einbußen rechnen müssen wie fast alle anderen Vereine. Denn neben den krisenbedingten Mindereinnahmen hält die DFL insgesamt 45 Millionen Euro für Notfälle und die Finanzierung von Hygienekonzepten zurück.

Neu ist zudem der Auszahlungsmodus: Die Klubs erhalten ihr Geld nicht mehr in vier Tranchen, sondern in Form von monatlichen Zahlungen. Nachdem sich etliche Vereine am Ende der vergangenen Saison um ihre Liquidität sorgen mussten, soll diese Regelung zu einem besonneneren Umgang mit den Geldern beitragen und die Vereine unabhängiger von einzelnen Zahlungsterminen machen.