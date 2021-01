1:2 in Frankfurt : Leverkusen macht den Bayern noch ein Geschenk

Die Serie ist gerissen. Nach fünf Auswärtssiegen in Folge und dem damit aufgestellten Vereinsrekord hat es Bayer 04 Leverkusen am zweiten Tag des neues Jahres verpasst, Sieg Nummer sechs anzufügen. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz musste sich am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Eintracht in Frankfurt 1:2 geschlagen geben. Es war die zweite Saisonniederlage für die Leverkusener, die sich erstmals im letzten Pflichtspiel des vergangenen Jahres Branchenprimus Bayern München geschlagen geben mussten.

In Frankfurt sah es zunächst danach aus, dass sich der Favorit, durch Nadiem Amiri (11. Spielminute) in Führung gegangen, aufgrund seiner spielerischen Klasse durchsetzen könnte. Doch weit gefehlt. Die Eintracht zeigte ihre stärkste Saisonleistung und belohnte sich mit einem verdienten 2:1-Heimsieg durch die Treffer von Amin Younes (22.) und Tapsoba (54., Eigentor).

Welch ein Start ins neue Jahr. Es war vom Anpfiff an ein starkes Stück Fußball, das beide Mannschaften zeigten. Schade nur, dass keine Zuschauer dabei gewesen sind. Sie wären begeistert gewesen angesichts des schnellen Spiels mit seinen vielen Umschalt- und Offensivaktionen. Und es verwunderte nicht, dass es die technisch beschlagenen Männer vom Bayer-Kreuz gewesen sind, die die ersten Akzente setzten. Der Lohn: Nach zehn Minuten ging der Tabellenzweite in Führung – und setzte sich damit zu diesem Zeitpunkt wieder an die Tabellenspitze. Bestens von Jungprofi Florian Wirtz freigespielt, zeigte Amiri auf engstem Raum seine Klasse. Er schaute kurz auf und beförderte den Ball mit der Hacke des rechten Fußes in das Frankfurter Tor.

Das 1:0 war verdient, doch Bayer musste auf der Hut sein. Auch die Eintracht verstand es, ansehnlich, schnell und effektiv zu kombinieren. In der 21. Minute hatte Makoto Hasebe, glänzend von André Silva freigespielt, den Ausgleich auf dem Fuß. Doch Torhüter Lukas Hradecky war auf dem Posten. Der Schuss war eine Warnung, und tatsächlich: Nur sechzig Sekunden später schaffte die Eintracht den Ausgleich.

Djibril Sow schickte Younes mit einem Pass auf die Reise, und der sommerliche Neuzugang aus Neapel nutzte gekonnt die Chance zum 1:1. Ständig ging es hin und her in dieser überaus ansehnlichen Partie zweier spielstarker Mannschaften. Younes hatte dabei sogar die Möglichkeit, abermals für Frankfurt zu treffen. Doch aus bester freier Position machte der kleine Dribbler mit seinem Schuss viel zu wenig. Er ging weit über das Leverkusener Tor (39.).

Als hätte es der Bayer-Trainer geahnt: Zur Einstimmung auf die Eintracht hatte er seine Mannschaft an das Negativerlebnis der zurückliegenden Saison erinnert. „Wir haben in der vergangenen Saison dort deutlich verloren und schlecht gespielt“, sagte Bosz. „Es ist nicht einfach, in Frankfurt zu spielen, wir müssen gleich zu Beginn des Jahres mit voller Konzentration da sein.“

Bayer war konzentriert, und auch personell neu strukturiert. Weil sowohl der Brasilianer Wendell als auch der Niederländer Daley Sinkgraven positiv auf das Coronavirus getestet wurden, klaffte eine Lücke auf der Linksverteidigerposition. Bosz schloss sie durch die Hereinnahme von Mitchell Weiser. Als die furchtlose Eintracht nach dem Seitenwechsel ein zweites Mal zuschlug, leistete Bayer Hilfe. Den Flankenball von Daichi Kamada beförderte Tapsoba ins eigene Tor (54.). Wäre ihm dieses Missgeschick nicht passiert, Silva wäre zur Stelle gewesen.

Bosz musste handeln. In der 67. Minute brachte er mit Karim Bellarabi und Kerem Demirbay zwei frische Kräfte. Bayer forciere die Angriffsbemühungen, wollte den Ausgleich – und hatte Glück, dass es nicht sogar 3:1 für die Eintracht stand. Der völlig freistehende Kamada vergab aus acht Metern kläglich (73.). Auf der anderen Seite waren es nicht die Leverkusener, die kurz davor waren, das 2:2 zu erzielen. Es war Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger, der mit einem Querschläger ans Lattenkreuz für höchste Gefahr – aber eben nicht durch ein mögliches Eigentor für den Ausgleich sorgte (82.). So blieb es beim 2:1 für die Eintracht – und der schönen Aussicht auf weiteren attraktiven Fußball: Am 12. Januar trifft Leverkusen schon wieder auf Frankfurt, dann im DFB-Pokal.