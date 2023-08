Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Bayer Leverkusen zeigt in Mönchengladbach, warum in dieser Saison mit der Mannschaft zu rechnen sein sollte. Ein Neuzugang steht im Mittelpunkt.

Wiedersehen macht Freude. Jonas Hofmann, der im Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro nutzte, um nach siebeneinhalb Jahren bei Borussia Mönchengladbach ein neues Fußballabenteuer bei Bayer 04 Leverkusen zu beginnen, genoss sein Comeback an alter Stätte, zumal die Gladbacher Fans ihn bei seiner kurzen Verabschiedung vom alten Klub nicht einmal auspfiffen. Ähnlich wohl fühlte sich Granit Xhaka, der von 2012 bis 2016 im Borussia-Park sportlich zuhause war, an diesem Samstagabend beim 3:0 (2:0). Natürlich auch deshalb, weil das kleine rheinische Derby vor allem in der ersten Halbzeit von Bayer 04 mit großer Spiellust dominiert worden war.

Der 2:0-Vorsprung zur Pause durch ein Kopfballtor des neu verpflichteten nigerianischen Mittelstürmers Victor Boniface (19. Minute) und einen weiteren Treffer durch Innenverteidiger Jonathan Tah per Volleyschuss nach Hofmanns Ablage Sekunden vor dem Halbzeitpfiff (45.+6) spiegelten die eindeutigen Kräfteverhältnisse nur unzureichend. Gleichwohl waren die Zeichen zum zweiten Saisonsieg am zweiten Bundesliga-Spieltag gesetzt.

Hätte die Werkself ihre vielen Chancen noch deutlicher genutzt, wären die Gladbacher nach Halbzeit eins schon völlig chancenlos gewesen. Bayer 04 indes knüpfte umstandslos an die Gala an, die die zum engsten Favoritenkreis auf die Meisterschaft in dieser Saison gerechneten Leverkusener schon zum Auftakt am vorigen Wochenende beim 3:2-Sieg über RB Leipzig zelebriert hatten. Das zeigte sich auch in der zweiten Hälfte, als Boniface seinen zweiten Treffer zum 3:0-Endstand scheinbar mühelos erzielte (53.).

Hofmann: „Müssen demütig bleiben“

„Wir sind gut, auf jeden Fall“, lobte Xhaka seine Mannschaft, „wir hätten schon nach der ersten Halbzeit, wenn man ehrlich ist, 5:0 führen müssen.“ Um allen Eventualitäten vorzubeugen, sei das frühe 3:0 in der zweiten Halbzeit „wichtig“ gewesen. Ähnlich zufrieden äußerte sich Hofmann nach der Visite beim alten Herzensklub. „Wir haben dominant und effektiv gespielt und wollten stabil stehen. Dennoch müssen wir demütig bleiben und als Mannschaft die Dinge richtig einordnen.“

Bloß nicht übermütig werden, so ordnete Simon Rolfes die zweite Gala der Leverkusener ein. Nach zwei Spieltagen sei „noch nichts passiert. Wir sind gut gestartet, das ist das Einzige.“ Kurz und knapp lobte auch Trainer Xabi Alonso sein Team: „Es war seriös, das ist gut für nächsten Samstag“. Dann geht es daheim gegen den Aufsteiger Darmstadt 98. Realistisch schätzte auch der neue Borussen-Trainer Gerardo Seoane diesen Abend am Rand einer Lehrstunde ein. „Das Resultat ist in dieser Höhe verdient. Es war ein absolut verdienter Sieg für Bayer.“

Der frühere Bayer-Coach hätte bei Halbzeit schon ein Mutmacher par excellence sein müssen, um sein Team mit neuem Widerstandsgeist frisch zu beleben. Ein Schuss ans Leverkusener Außennetz von Rechtsverteidiger Friedrich (50.) kurz nach Wiederanpfiff war nicht mehr als ein zu schwaches Lebenszeichen, um damit die Leverkusener einzuschüchtern. Alonsos Team der Spielernaturen und Kämpferherzen setzte sein Werk, gespeist aus der Lust auf das schöne Spiel, mit derselben Effektivität und Konsequenz wie vor dem Wechsel fort. Symptomatisch für den Spaß am Fußball war auch das 3:0 nach einem wie am Lineal gezogenen Steilpass von Nationalspieler Florian Wirtz auf den damit freigespielten Boniface. Tor Nummer zwei des wuchtigen Mittelstürmers war die Konsequenz.

Rund eine halbe Stunde vor Spielende stellte niemand mehr die Frage nach Siegern und Besiegten. Zumindest gaben sich die Borussen in diesem allzu einseitigen Duell nicht auf und versuchten nach besten Kräften, zumindest auch noch ein Tor zu schießen. Auf den Rängen war der Verdruss aber inzwischen so groß, dass nun auch Jonas Hofmann ein paar Pfiffe und Schmähungen von der Gladbacher Nordkurve abbekam. Sie dürften ihm nicht besonders weh getan haben.