Immer noch liegt ein zartes Topspielflair über den Duellen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern, auch wenn der Sieger in der Regel FC Bayern München heißt. Jedoch haben die Rheinländer am Donnerstag durch einen 2:0-Sieg bei Ferencváros Budapest das Viertelfinale der Europa League erreicht, wo sie im April auf Royale Union Saint-Gilloise treffen werden. Mit dem Rekordmeister und Bayer 04 begegnen sich damit am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) die beiden einzigen deutschen Klubs, die noch im Europapokal vertreten sind.

Dass die Münchner sich im weiteren Saisonverlauf den Ge­winn von zwei bis drei Titeln zutrauen, ist kein Geheimnis. Was aber für Bayer Leverkusen möglich sein wird, bleibt vorerst rätselhaft.

Selbst Trainer Xabi Alonso weiß nicht, ob die stabile Leistung von Budapest und die ordentlichen Ergebnisse zuvor ein verlässliches Indiz für einen nachhaltigen Entwicklungsschritt sind. „Unser Ziel ist, diese Reife und Kontrolle immer in unserem Spiel zu haben“, sagt Alonso, dann sei viel möglich. „Wenn wir weiter Achterbahn fahren, ist es dagegen ein bisschen schwerer.“ Es ist angenehm, dass der Spanier seine Zweifel nicht verbirgt. Auch vor seiner 17. Bundesligapartie auf der Bank bei Bayer 04 weiß Alonso nicht genau, wozu sein Kader noch in der Lage sein wird.

Rummenigge lobt Alonso

Dafür hat Karl-Heinz Rummenigge, der langjährige Vorstandsvorsitzende der Bayern, gerade in der „Sport Bild“ gesagt, was er Alonso zutraut, der ja immer mal wieder als möglicher Münchner Trainer der Zukunft gehandelt wird: Wenn ein Fußballlehrer im Verlauf seiner eigenen Spielerkarriere „solche Trainer hatte wie Xabi in Liverpool, bei Real, bei Bayern München, in der Nationalmannschaft – und überall unglaubliche Erfolge hatte und dazu ein guter Typ ist, dazu so diszipliniert und empathisch ist –, müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn er keinen Erfolg als Trainer hat“, so Rummenigge.

Wobei diese Aussage den gleichen Konjunktiv enthält wie die These, dass Bayer Leverkusen mit diesem Kader viel besser dastehen „müsste“ als auf dem neunten Tabellenplatz. Betrachtet man nur die Zeit, seit Alonso Gerardo Seoane auf der Position des Leverkusener Trainers ablöste, ist die Bilanz sehr ordentlich. Zumal ein großer Coup in der Europa League denkbar ist.

Ein Sieg gegen die Bayern ist Bayer zuzutrauen, jetzt da Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss wieder viele dieser genialen Bälle in gegnerische Strafräume spielt. Da Moussa Diaby nach seiner Formkrise aufblüht. Da Jeremie Frimpong zu einem der stärksten Flügelspieler der Liga avanciert, da Sardar Azmoun genau wie Mitchel Bakker in Fahrt kommt und auch Torhüter Lukas Hradecky immer weniger Fehler macht.

Alonso spricht von einer „Entwicklung der Mannschaft“, in deren Folge „Schritt für Schritt Selbstvertrauen“ entstehe; die Bayern kommen in einem guten Moment, weil Alonso den Tabellenführer besser kennt als alle anderen Teams. Zwischen 2014 und 2017 war er als Profi in München, mit Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Kingsley Coman hat er zusammengespielt, von irgendwelchen Wiedersehensgefühlen will er sich aber nicht stören lassen. „Es gibt keine Emotionen“, sagt Alonso, „mein Fokus liegt auf dem Spiel und der Arbeit mit meiner Mannschaft.“ Zumindest bis die Partie abgepfiffen ist.