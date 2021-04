1:3 in Leverkusen : Es wird eng für die Eintracht

Es ist schon ein Kreuz mit Eintracht-Spielen unter dem Bayer-Kreuz. Auch die sechste Partie um Bundesliga-Punkte in Leverkusen ging für Frankfurt verloren. 1:3 am Samstagabend, und der Erfolg von Bayer 04, herausgeschossen durch die Tore von Leon Bailey (70.), Lucas Alario (80.) und Kerem Demirbay (90.+1) bei dem Eintracht-Gegentreffer von André Silva (90.+1), war verdient. Tabellarisch hat sich die Lage für die in die Champions League strebende Eintracht insofern verändert, als Verfolger Dortmund nur noch einen Punkt hinter der Mannschaft von Trainer Adi Hütter liegt. Der BVB hatte in Wolfsburg 2:0 gewonnen. Die Eintracht wusste also, dass die Borussia noch näher herangekommen war. „Wir haben es mitbekommen“, sagte Hütter vor dem Anpfiff. „Es ist an uns, dass wir unsere Hausaufgaben machen.“ Soll heißen: Bloß nicht verlieren – wie in all den Jahren zuvor.

Es war klar, dass der Eintracht-Trainer seine Mannschaft personell ins Rotieren bringen musste. Sebastian Rode, der während der Woche beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg zum zehnten Mal die Gelbe Karte erhalten hatte, war gesperrt. Auch Luka Jovic blieb ebenso wie Tuta und Timothy Chandler außen vor. Hütter versuchte es mit Silva als einziger Spitze. Der seit Wochen unter Adduktorenproblemen leidende Amin Younes schaute sich das Treiben zunächst von der Bank aus an. Für den deutschen Nationalspieler durfte sich der marokkanische Auswahlsspieler Aymen Barkok beweisen. Angeführt als Kapitän wurde die Eintracht von Makoto Hasebe.

Die Partie begann so, wie Hütter es vorausgesagt hatte: Bayer setzte voll auf Speed. Schon in der vierten Minute hätte dies zum Erfolg führen können, doch Eintracht-Keeper Kevin Trapp zeigte seine Klasse, als ihn Bailey im zweiten Leverkusener Versuch aus kurzer Distanz zu einer ersten Glanzparade zwang. Weitere sollten folgen, beispielsweise in der neunten Minute, als Karim Bellarabi Maß nahm, Trapp aber wieder auf dem Posten war. Zwischenzeitlich war es Silva, dem sich die Chance zur Frankfurter Führung bot, doch der Portugiese scheiterte (6.).

Bayer mit Biss, die Eintracht auf Kontrolle und Torabsicherung bedacht – so sah das lange Zeit aus, die wegen ihres späten Anpfiffs zum Topspiel des 31. Bundesliga-Spieltags auserkoren war. Um jedoch ein wirkliches Topspiel zu sein, bedurfte es weiterer Zutaten. Bis zum Ende der ersten Halbzeit war davon nicht allzu viel zu sehen. Aus Frankfurter Sicht war dies kein Beinbruch, ein Remis in Leverkusen hätte die exzellente Ausgangslage im Kampf um die Königsklasse zumindest stabilisiert. Das 0:0 bedeutete nämlich, dass zwischen der Eintracht und dem aufholenden BVB immer noch zwei Punkte lagen. Bei noch drei ausstehenden Saisonspielen gegen Mainz, Schalke und Freiburg würden damit alle Trümpfe weiter in der Hand der Eintracht liegen, die ihr Traumziel aus eigener Kraft erreichen kann.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Hütter-Elf angriffslustiger. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hätte Daichi Kamada nach Vorarbeit von Silva treffen können, doch er verpasste knapp. Ganz schwach war die folgende Aktion von Bellarabi, der Bayer in der 53. Minute unbedingt in Führung bringen musste, aber kläglich vergab. Der starke Trapp in seinem 200. Bundesligaspiel wäre zudem bereit gewesen, den Schuss zu parieren. Auf der anderen Seite war es Filip Kostic mit seinem ersten nennenswerten Schuss, der Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky prüfte und einen Eckball erzwang (57.). In der 70. Minute fiel das erste Tor, und es überraschte nicht, dass es die agileren Leverkusener waren, die sich freuen durften. Nach einer Flanke des eingewechselten Moussa Diaby besaß Bailey die Chuzpe, den Ball kurz vor dem Überschreiten der Torauslinie direkt zu nehmen und Trapp durch die Beine hindurch zum 1:0 einzuschießen.

Sechs Minuten später versuchte Hütter mit einem Dreierwechsel die drohende Niederlage abzuwenden. Für Hasebe, Barkok und Durm kamen Jovic, Younes und Chandler in die Partie. Die Hoffnung, vielleicht noch den Ausgleich zu schaffen, erfüllte sich nicht. Es waren im Gegenteil die Bayer-Profis, die den Schlusspunkt setzten und der Eintracht durch Alario (80.) den K.o. versetzten. Der Anschlusstreffer von Silva, der mit dem Kopf nach einer Flanke des eingewechselten Steven Zuber erfolgreich war, war zu wenig (91.). Im Gegenteil: Demirbay erhöhte postwendend auf 3:1. Tuta hatte seinen Schuss unhaltbar für Trapp ins eigene Tor abgefälscht.