Comeback von Florian Wirtz : „Das ist die Magie der besonderen Spieler“

Ende einer Leidenszeit: Florian Wirtz zeigt in einem Testspiel, was ihn so besonders macht. Nach seinem überstandenen Kreuzbandriss soll er die Leverkusener Saison retten. Und danach?

Zumindest für einen kleinen Moment, für vier, fünf Sekunden, füllte sich das kleine Ulrich-Haberland-Stadion direkt neben der BayArena am Samstagnachmittag tatsächlich mit dem Zauber, auf den die 1400 Zuschauer beim Testspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Venedig mehr oder weniger heimlich gehofft hatten. Einige Leute waren schon auch gekommen, um die Entwicklung ihrer Lieblingsmannschaft zu beobachten, um sich in dem unerfreulichen Verdacht bestärken zu lassen, dass der Trainer Xabi Alonso weiterhin diesen – gemessen an den Möglichkeiten des Kaders – eher vorsichtigen Defensivfußball spielt.

Die Hauptattraktion des Nachmittags war jedoch Florian Wirtz, auf dessen seltene Offensivkunst nicht nur alle Leverkusener hoffen. Und der 19 Jahre alte Wirtz beglückte sein Publikum tatsächlich mit einem Tor, das alle Herzen erwärmte. Vorher hatte er schon ein paar kluge Pässe gespielt, hatte sich viel bewegt, und nun malte er dieses verschlungene Dribbling von der linken Außenbahn in den Strafraum auf den Rasen, in dessen Verlauf sechs Gegner vergeblich versuchten, ihn am Torabschluss zu hindern. Der Schuss des Teenagers landete zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Werkself im Tor, das Publikum war entzückt, und Trainer Xabi Alonso sagte später: „Das ist die Magie der besonderen Spieler, das kann man nicht trainieren, das ist ihr Naturell, ihr Talent.“