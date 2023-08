Lange staunten die Fans über ein fabelhaftes Fußballspiel. Aber zum Ende zitterten alle, die es mit Bayer 04 Leverkusen halten, um den vollen Ertrag, den sich die Werkself nach fünf bangen Nachspielminuten dank der eigenen Hingabe und eines in Teilen neuen Fußballs, der unter dem Bayer-Kreuz seine Bundesliga-Premiere feierte, letztlich verdient hatte.

Der 3:2-Erfolg in einem sehenswerten Spitzenspiel über RB Leipzig, den Supercup-, DFB-Pokal-Gewinner und Dritten der vorigen Saison, deutete über weite Strecken erkennbar den Stilwandel der Werkself an, die in der vergangenen Spielzeit einen alternativlosen Tempofußball bot, der aber in der Defensive wie im Mittelfeld nicht immer stimmig verankert war.

Am Samstag zeigte sich über weite Strecken die neue Handschrift von Trainer Xabi Alonso, der seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat und nun den Ehrgeiz besitzt, eine eigene Handschrift zu hinterlassen, wenn der spanische Weltmann irgendwann einmal Bayer 04 Leverkusen verlässt und zu einem noch größeren Klub wechselt. Fürs erste war der Baske „sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung“ eines Teams. „Wir haben sehr gut mit dem Ball und gegen den Ball gespielt.“

Turbulente Begegnung

Der Samstag war für die glücklichen Gewinner, sichtbar verstärkt durch erfahrene neue Größen wie den vom FC Arsenal in die Bundesliga zurückgekehrten Granit Xhaka, der mit 30 Jahren im besten Alter ist, das Mittelfeldspiel von Bayer 04 erkennbar ordnete. Auch der 31 Jahre alte deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann zeigte auf Anhieb seine offensive Qualität und Gestaltungskraft so wie der 27 Jahre alte Linksverteidiger Alejandro Grimaldi, gekommen von Benfica Lissabon, der die Aktionen der Rheinländer auf Anhieb hinten wie vorn belebte.

Am Ende einer turbulenten Begegnung hatte Leverkusen das erste Spiel der neuen Saison gewonnen durch die Treffer von Frimpong (24. Minute), Tah per Kopfball (35.) und Wirtz dank eines fabelhaften Lupfers zum 3:1 (64.). Aber die Leipziger ließen sich durch keinen Rückschlag einschüchtern, verkürzten durch Olmos Kopfball zum 1:2 (39.) und Opendas Kopfball zum 2:3 (71.). Der neue belgische Mittelstürmer brachte aber auch ein ganz besonderes Kunststück fertig, als er allein vor dem leeren Leverkusener Tor den Ball gegen den Pfosten setzte (74.). Ein weiterer Treffer hätte das Spiel womöglich komplett gedreht.

Leipzig eine Spur zu inaktiv

So hatten 29.464 Zuschauer einen Thriller gesehen, der die Zuschauer in den Bann schlug und für die neue Saison Werbung machte. Mit Leverkusen und Leipzig wird auf Dauer ziemlich weit oben zu rechnen sein. Die Teams bestechen mit unterschiedlichen Spielweisen: Leverkusen mit einem in der Vorbereitungsphase erstaunlich schnell inhalierten Kombinationsfußball, der mit raschen Ballpassagen stets zielstrebig anmutet. Leipzig, das eine ganze Achse ersetzen musste, weil Nkunku, Szoboszlai, Laimer, Gvardiol und Halstenberg den Klub verließen, blieb seinem Tempofußball treu wie dem diesmal nicht komplett konsequenten Gegenpressing und der körperlichen Note, die inzwischen aber auch zum Repertoire bei Bayer 04 zählt.

Die Leipziger vertrauen seit dieser Saison auf den wuchtigen Belgier Openda, auf den Dribbler Xavi Simons (Paris Saint-Germain), den defensiven Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald (RB Salzburg) sowie die diesmal noch angeschlagenen Benjamin Sesko (Salzburg) und Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim).

In Leverkusen gab es letztlich nichts zu holen für das Kollektiv von Trainer Marco Rose, weil die Mannschaft zu oft auf Rückstände reagieren musste und eine Spur zu inaktiv war, als sie selbst das Spiel hätte bestimmen können. „Wir wissen“, sagte Rose, „dass wir die Dinge besser machen können, es ist eine Niederlage, mit der wir leben müssen.“ Umso glücklicher waren die Sieger nach der Zitterphase zum Schluss. Granit Xhaka, auf Anhieb eine feste Größe im zentralen Mittelfeld der Werkself, ist froh, „wieder hier zu sein“, wie der vor sieben Jahren von Borussia Mönchengladbach in die Premier League gewechselte Schweizer hervorhob.

Mehr zum Thema 1/

Er habe sich „keinen besseren Start wünschen können“, hob er hervor, der „als junger Bursche weggegangen“ und als „erfahrenen Spieler zurückgekommen“ sei. Ein ehemaliger Leverkusener, der in diesem Klub ausgebildete Benjamin Henrichs, klagte dagegen dezent. „Wir waren in den entscheidenden Situationen nicht kaltblütig genug“, hob der rechte Verteidiger hervor, „drei Gegentore sind nicht unser Anspruch, wir können das besser machen.“ Am besten schon am kommenden Freitag mit einem Heimsieg über den VfB Stuttgart.