0:4 in Leverkusen : Bayer bereitet der Eintracht wieder Kopfschmerzen

Bayer Leverkusen hat im Jahr 2020 zu der Form gefunden, die dem Potential dieser Mannschaft von Hochbegabten entspricht. Am Samstag nahm das Team von Trainer Peter Bosz die Frankfurter Eintracht nach allen Regeln der Fußballkunst 4:0 auseinander. Damit baute die Werkself ihre Rückrundenbilanz auf sechs Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus. Wettbewerbsübergreifend hat Leverkusen von den letzten neun Begegnungen acht gewonnen. Dabei agierte Bayer nicht nur spielerisch wertvoll, sondern auch taktisch diszipliniert und jederzeit verteidigungsbereit.

Erst als die Begegnung Mitte der zweiten Halbzeit längst entschieden war, gestatteten die Rheinländer den Hessen ein paar vielversprechende Angriffe, die aber nicht ans Ziel führten. Nach 14 Minuten fühlten sich viele Zuschauer an den vergangenen Mai erinnert, als Leverkusen, die Eintracht 6:1 besiegte und das Endergebnis schon nach 36 Minuten auf der Anzeigetafel stand. Die Werkself führte 2:0 durch wunderbar herausgespielte Treffer von Havertz und Bellarabi. Dann fing sich die taumelnde Eintracht ein wenig.

Nach Wiederanpfiff legte Bayer wieder los, erzielte ein Abseitstor und wenige Sekunden später durch Paulinho in der 49. Minute das 3:0. Der Brasilianer legte fünf Minuten später mit dem 4:0 nach, und damit war der größte Leverkusener Torhunger gestillt. Zum Glück der Eintracht.

So endete die Partie immerhin ein ganz klein bisschen weniger unangenehm als im Vorjahr: Damals war die Eintracht zwischen den beiden Europa-League-Halbfinalduellen mit dem FC Chelsea in Leverkusen mit 1:6 untergegangen. Zur Pause stand es damals bereits 0:5.

„Es ist wie verhext“, sagte Eintrachts Sebastian Rode, „wir kriegen kein Bein auf den Boden. Wir machen zu viele leichte Fehler, der Treffer zum 0:3 war der Genickbruch." Martin Hinteregger ergänzte bei Sky: „Der Sieg von Bayer war verdient.“

Leverkusen ist ohnehin in den vergangenen fünf Spielzeiten ein schlechtes Pflaster: Seit 2016 hat die Eintracht bei jedem Gastspiel bei der „Werkself“ mindestens mit drei Toren Unterschied verloren. SO dürfte die SGE hoffen, am Sonntag bei der Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal nicht unbedingt ein Auswärtsspiel in Leverkusen zugelost zu bekommen. Die beiden Rivalen vom Samstag gehören wie der Viertligaklub 1. FC Saarbrücken und Bayern München zu den vier letzten Teams im Wettbewerb.