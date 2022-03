Leverkusen beim FC Bayern : Der Werksklub probt den Widerstand

Noch ist Rudi Völler, der sich im Sommer aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird, recht präsent bei Bayer Leverkusen. Wie in den vergangenen 17 Jahren kommt die Klubikone jeden Morgen zur Arbeit, nimmt an Sitzungen teil und gibt Impulse. Aber die Mannschaft, mit der er nun zum letzten Mal vor seinem Ruhestand zum Duell beim FC Bayern München reist, ist längst keine Rudi-Völler-Mannschaft mehr.

Schon vor gut drei Jahren hat Simon Rolfes den Posten des Sportdirektors von Völler übernommen, der daraufhin Geschäftsführer wurde. Und inzwischen zeigt sich immer deutlicher eine eigene Handschrift des 40 Jahre alten Rolfes, der die Lösung eines uralten Problems seines Klubs in Angriff genommen hat.

Eine wichtige Komponente der Entwicklung und Persönlichkeitsbildung bestehe darin, „Widerstände anzugehen“, sagt Rolfes, das sei etwas, „worauf wir dieses Jahr besonders viel Wert legen“. In dieser Hinsicht hat das Spiel in München den Charakter einer Reifeprüfung. In der Hinrunde waren die Münchner und der Werksklub punktgleich, als sie am achten Spieltag aufeinandertrafen, zur Halbzeit führten die Bayern in Leverkusen 5:0, am Ende gewannen sie 5:1, es war eine Demons­tration der Übermacht. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane stürzte aus allen Träumen und in ein Leistungsloch. Innerhalb weniger Wochen ging der Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Typisch Leverkusen, lautete das allgemeine Urteil.

Typisch Bayer Leverkusen?

Seit Jahren neigt Bayer Leverkusen dazu, das Publikum mit hinreißend schönem Fußball zu begeistern, um in den weniger guten Phasen einer Saison besonders viele Punkte zu verspielen. Jedenfalls gemessen am Anspruch eines Champions-League-Anwärters. Jeder Klub erlebe solche Wochen, in denen es weniger gut läuft, erklärt Rolfes, wie stark diese ausgeprägt seien, hänge „von der Reife des einzelnen Spielers und von der Reife der Mannschaft ab“.

Vor Weihnachten erlebten die Leverkusener abermals einen Einbruch, weshalb der Rückstand auf die Tabellenspitze mittlerweile 14 Punkte beträgt. Doch jetzt, wo das Frühjahr beginnt, ist der Sportdirektor zuversichtlich, dass die Werkself an dieser neuralgischen Stelle entscheidende Fortschritte gemacht hat. Tatsächlich spricht einiges dafür, dass sich der Klub nicht nur wieder einmal für die Champions League qualifizieren wird, sondern vielleicht eine etwas längere Phase der Stabilität vor sich haben könnte. „Ich finde, wir haben uns in einigen Punkten weiterentwickelt, wir sind gemeinsam gewachsen“, sagt Trainer Seoane.

Die Jahre der großen Kaderumbauten, die Rolfes in den zurückliegenden Wechselperioden vorgenommen hat, sind jedenfalls vorbei. Als seinerzeit sicher war, dass der große Anführer Lars Bender vor seinem Karriereende und Kai Havertz vor einem Wechsel zu einem Weltklub standen, habe er einen „Umbruchprozess“ eingeleitet, der inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass in den bevorstehenden Transferfenstern „nur noch kleine Feinjustierungen“ erforderlich seien, sagt der 40 Jahre alte Sportdirektor.

Kronjuwele wirbeln in der Offensive

Rolfes ist hochzufrieden mit dem Kader, der in den vergangenen Monaten unter Seoane eine neue stilistische Flexibilität entwickelt hat: „Unter Peter Bosz hatten wir sehr viel Ballbesitz und weniger Umschaltmomente. Diese Komponente ist hinzugekommen, während wir gleichzeitig versucht haben, unser Spiel mit dem Ball weiterzuentwickeln“, sagt Rolfes.

Bayer 04 hat alte Stärken bewahrt und neue Qualitäten hinzugewonnen. Zum Beispiel die Robustheit von Robert Andrich, Geschwindigkeit auf den Flügeln oder die Brillanz von Florian Wirtz, dessen Verpflichtung vom 1. FC Köln vielleicht Rolfes’ größter Coup war. Außerdem ist die Mannschaft auch innerhalb dieser Saison gereift.

Um diesen Fortschritt zu illustrieren, nennt Rolfes explizit den 22 Jahre alte Franzosen Moussa Diaby, der förmlich explodiert ist. Während der vergangenen fünf Partien hat er sieben Tore für die Werkself geschossen, zudem beteiligt er sich so intensiv an der Defensivarbeit wie nie zuvor. In der Hinserie ließ sich der Flügelspieler noch ständig durch Fouls der Gegner provozieren, sah sieben Gelbe Karten, flog einmal vom Platz und verlor oft den Faden. „Da hat er einen großen Schritt gemacht, er bleibt jetzt fokussiert und hat einfach viel mehr Tore gemacht“, sagt Rolfes. „Diaby ist ein Schlüsselspieler im Moment.“

Eine spannende Mischung

Von der guten Gesamtentwicklung profitieren aber längst auch viele andere im Kader. Kerem Demirbay scheint in seinem dritten Jahr bei Bayer 04 richtig anzukommen, mit Jeremie Frimpong und Mitchel Bakker wurde endlich ein Außenverteidigerduo gefunden, das funktioniert, und Andrich wird inzwischen sogar als Nationalspieler gehandelt. Nicht einmal der Ausfall des Torjägers Patrik Schick, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat, ist angesichts des homogenen Kaders eine sportliche Katastrophe.

Mit Lucas Alario oder dem im Januar von Zenit St. Petersburg verpflichteten Iraner Sardar Azmoun, der in München zu seinem ersten Einsatz für Bayer 04 kommen könnte, stehen starke Alternativen bereit. „Wir haben in diesem Jahr viele Spieler, die hier eine sehr interessante Perspektive für sich selber sehen. Spieler, die spüren, dass die Mannschaft sich entwickeln kann, dass ein gutes Miteinander herrscht“, sagt Rolfes.

Derart selbstbewusst wollen die Leverkusener nun ein ziemlich beeindruckendes Jahr 2022 mit einem überzeugenden Auftritt in München fortsetzen. 5:1, 5:2, 4:2, 2:3, 3:0 lauten die jüngsten Ergebnisse der Werkself. Unglaubliche 19 Tore hat das Team von Gerardo Seoane in den vergangenen fünf Partien geschossen, von denen nur das Duell bei Mainz 05 verloren ging. Wer Spektakel sehen möchte, sollte auf Bayer Leverkusen schauen, an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) also in die Münchner Arena.