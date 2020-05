Bastian Schweinsteiger : „Den Bayern traue ich alles zu“

Bastian Schweinsteiger erzählt, wie es ist, wenn Til Schweiger eine Doku über einen produzieren will, was ihm die Tränen von Uli Hoeneß bedeuten – und warum er eigentlich immer gegen seine Frau Ana Ivanović verliert.

In der Rolle seines Lebens: Die Dokumentation „Schweinsteiger Memories – von Anfang bis Legende“ läuft vom 5. Juni an auf Amazon Prime Video. Bild: Amazon

Herr Schweinsteiger, im vergangenen Oktober haben Sie Ihr letztes Spiel gemacht. Was fehlt Ihnen am meisten?

Ein volles Stadion mit Zuschauern. Für mich war immer das schönste Gefühl, in einem ausverkauften Stadion zu spielen. Es ist etwas ganz Besonderes, ein Fußballer sein zu dürfen und vor all diesen Menschen zu spielen. Das habe ich sehr, sehr geschätzt als Spieler. Es hat mich immer sehr motiviert, zu wissen, du spielst mit der Nationalmannschaft, und zu Hause sind 20, 25 Millionen vor dem Fernseher oder beim Public Viewing und unterstützen dich. Als wir 2006 gegen Italien verloren haben und zum Spiel um Platz drei nach Stuttgart gereist sind, da waren an den Straßen so viele Zuschauer, immer mehr, bis zum Hotel, und haben uns angefeuert. Das ist bei mir bis heute hängengeblieben.

Sie wären also kein Typ für Geisterspiele?

Ich schätze mich glücklich, dass ich das nie erlebt habe. Aber ich bin natürlich als Fußballfan und auch als ARD-Experte froh, dass der Ball wieder rollt und man wieder Fußball sehen kann. Fußball ist die Sportart Nummer eins auf der Welt. Seine enorme Wichtigkeit sieht man auch in der Corona-Krise. Jetzt kann man wieder Fußball schauen, die Leute unterhalten sich darüber. Das ist etwas Gutes. Aber ohne Fans fehlt etwas.

Ihr Platz war im Zentrum des Spiels, wo man etwas braucht, das die menschlichen Sinne eigentlich nicht hergeben, eine 360-Grad-Wahrnehmung. Sie sagen, Sie hätten es geliebt, aus dieser komplexen Situation heraus „ein Spiel zu lesen“. Nun lesen Sie es von außen. Kann man das genauso gut?

Am Fernseher nicht, weil man meist nur einen Ausschnitt sieht. Im Stadion schon, da hat man einen guten Überblick. Auf dem Platz ist das natürlich anders, wenn man im Spiel ständig den Kopf hin- und herdrehen muss, um sich zu orientieren. Da bekommst du einen Instinkt über die Jahre. Du kriegst sozusagen Augen im Hinterkopf.

Wie lernt man das?

Mir hat meine Zeit als Skirennfahrer in der Jugend geholfen. Du musst die Stangen im Auge haben, wenn du schnell durchfährst, die Piste genau sehen, und ich hatte dann an der Seite auch die Trainer im Blick und die anderen Skifahrer. Wenn ich mir das in Erinnerung rufe, weiß ich noch, wer wo gestanden hat. Ich glaube, das hat mir für den Fußball genützt, wo der periphere Blick sehr wichtig ist.

Jetzt bekommen Sie noch einen neuen, ganz anderen Blick – einen, den Til Schweiger filmisch auf Sie geworfen hat. Wie ist das, wenn das bisherige Leben als Film an einem vorbeizieht?

Ich war erst nicht sicher, ob ich das will. Am Ende hat der Film mich sehr begeistert. Wir sind privat befreundet, das hat geholfen. Ich habe ihm sehr vertraut. Ich fragte: „Ein Film? Til, was soll ich denn da machen?“ Er sagte: „Sei einfach nur du selbst.“ Und ich: „Das ist leicht, das kriege ich hin.“

Einfach nur du selbst: Waren Sie als Fußballer auch so?

Ich bin kein Fan davon, sich groß zu verstellen. Man muss schon in den Spiegel schauen und ehrlich zu sich selbst sein.

Wenn Sie heute in den Spiegel schauen, sehen Sie da auch ein paar Andenken ihrer Karriere, auf die Sie gern verzichten würden? Ihr Weltmeisterkollege Per Mertesacker zum Beispiel hat eine bleibende Beule, weil er sich in seiner ganzen Karriere an den Türrahmen von Umkleidekabinen stieß.

Echt? Na, bei seiner Größe passiert das schon mal. Ich habe auch einige Macken, von OPs, dem Schlüsselbeinbruch und einigen Faszienrissen. Aber meine größte Narbe sieht man nicht, die ist auf dem Hinterkopf. Vom Skifahren. Als ich nach meinem letzten Rennen, dem Fila-Sprint, den ich gewonnen habe, die Abfahrt runterfuhr, hat‘s mich geschmissen, und ich bin mit dem Kopf gegen einen Stein geprallt. Da hatte ich doppelt Glück. Nichts Schlimmeres passiert, und die Narbe sehe ich nicht.