2:1 gegen Düsseldorf : Bas Dost lässt Ante Rebic schon vergessen

Das Geschäft, das sich über Wochen hingezogen und alle Beteiligten hinreichend beschäftigt hat, steht vor dem Abschluss: Die Wege von Ante Rebic und Eintracht Frankfurt werden sich trennen, sofern in den kommenden Stunden nicht noch eine abermalige Wendung passiert.

An diesem Montag schließt sich das Transferfenster der Bundesliga und am Sonntag, beim Spiel der Hessen vor eigenem Publikum gegen Fortuna Düsseldorf, stand der 25 Jahre alte Kroate „auf eigenen Wunsch“, wie es sein bisheriger Arbeitgeber formulierte, nicht mehr im Kader. Die Kollegen, mit denen er in den vergangenen beiden Jahren gemeinsame Sache machte und im Mai 2018 den DFB-Pokal gewann, setzten sich ohne sein Zutun trotzdem 2:1 gegen die Rheinländer durch.

„Wir sind in Verhandlungen mit dem AC Mailand“, sagte Fredi Bobic nach dem Spiel bei Sky, „aber ich kann noch nichts garantieren, bis zu letzten Sekunde können auch Dinge kaputtgehen.“ Die Frankfurter, die in diesem Sommer schon Sébastien Haller (West Ham United) und Luka Jovic (Real Madrid) ziehen lassen musste, hätten dann ihre komplette „Büffelherde“ verloren.

Bas Dost trifft direkt

Aber offenbar guten Ersatz gefunden: Stürmer Bas Dost, der vor sieben Tagen von Sporting Lissabon verpflichtet wurde, stand am Sonntag bei seiner Rückkehr in den deutschen Fußballbetrieb zwar nicht in der Startformation, war aber doch einer der Männer des Tages. Nach der Pause gerade zwölf Minuten im Spiel, erzielte er das 1:1.

Den Frankfurter war es zuvor gegen die kompakt verteidigenden Düsseldorfer lange schwer gefallen, Druck zu erzeugen. Keine 72 Stunden nach dem Erfolg gegen Straßburg, der die Qualifikation zur Europa League brachte, setzte der Gegner viele Akzente. Ayhan prüfte als erster Eintracht-Schlussmann Trapp (5.). Bei einem Vorstoß von Hennings wäre mehr möglich gewesen, wenn er gedankenschneller den Weg in den Strafraum gefunden hätte (15.). Auf der anderen Seite scheiterte Kohr an Torwart Steffen (20.). Eine exakt getimte Hereingabe von Morales leitete dann die Führung der Fortuna ein: Hennings konnte die Vorlage aus zehn Metern mit dem Kopf verwerten, was durch die Zurückhaltung seiner Bewacher begünstigt wurde (37.).

Dost kam im zweiten Abschnitt zum Einsatz und führte sich an der Seite von Paciencia bestmöglich ein: Eine Flanke des Portugiesen drückte der Holländer mit der Stirn zum viel umjubelten Ausgleich ins Netz (57.). Der Ausgleich entfaltete belebende Wirkung auf die Frankfurter, die fortan im Sturmzentrum den 1,96 Meter großen Neuzugang als Zielspieler suchten. Von der Power, die Dost verkörperte, profitierten seine Nebenleute. So setzte Paciencia den Schlusspunkt: Sein Treffer in der 86. Minute sicherte der Eintracht die drei Punkte.