Nagelsmann über FC Barcelona : „Der einzige Klub, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft“

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern wundert sich über die Vielzahl an Zugängen des FC Barcelona, der als Königstransfer Weltfußballer Robert Lewandowski aus München verpflichtet hat. „Es ist nicht nur Lewy, sie kaufen viele Spieler – ich weiß nicht, wie. Es ist der einzige Klub in der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Es ist irgendwie komisch, irgendwie verrückt“, sagte Nagelsmann am Dienstag (Ortszeit) in Washington. Sie würden Lösungen finden. Wie, das wisse er nicht, sagte der 34-Jährige.

Die hochverschuldeten Katalanen haben bislang für den Brasilianer Raphina (Leeds United) und Lewandowski mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben. Franck Kessié (AC Mailand) und Andreas Christensen (FC Chelsea) kamen ablösefrei.

Matthijs de Ligt beim FC Bayern angekommen

Noch ohne Neuzugang Lewandowski gewann der FC Barcelona derweil das erste Spiel seiner Nordamerika-Reise klar. Gegen Inter Miami siegte der spanische Fußballklub am Dienstag (Ortszeit) 6:0 (3:0). Zu den Torschützen zählten die früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (20. Minute) und Ousmane Dembélé (70.). Die weiteren Treffer erzielten vor 18.000 Zuschauern Neuzugang Raphinha (25.), Ansu Fati (41.), Gavi (55.) und Memphis Depay (69.). Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen stand in der ersten Halbzeit zwischen den Pfosten.

Der 33-Jährige Lewandowski war am Wochenende aus München via Mallorca nach Miami zu seinem neuen Team nachgereist, nachdem der Wechsel des Polen vom FC Bayern zu Barcelona bestätigt worden war. Der Transfer war am Dienstagabend (MESZ) finalisiert worden. Lewandowski wird nach Angaben der Katalanen einen Vierjahresvertrag unterzeichnen, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro enthält. In der Mitteilung hieß es zudem, dass die Ablösesumme 45 Millionen Euro betrage und durch Bonuszahlungen auf 50 Millionen Euro steigen könne.

In Washington äußerte sich Bayern-Trainer Nagelsmann zudem zur Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Matthijs de Ligt, in der er ein „gutes Zeichen“ für den FC Bayern und „die ganze Bundesliga“ sieht. Der 22-Jährige sei „noch sehr jung und hatte trotzdem schon eine tolle Karriere“, sagte Nagelsmann. „Er ist ein Anführer und kann andere Spieler anleiten. Ich hoffe, dass er bald seine Mannschaftskollegen kennenlernen kann.“

Die Bayern hatten die Verpflichtung von de Ligt zuvor am Dienstag bekanntgegeben, der Abwehrspieler von Juventus Turin kostet 67 Millionen Euro Ablöse. Nagelsmann erhofft sich allerdings nicht nur defensive Stabilität. „Wir haben natürlich keinen Lewandowski mehr, deswegen ist es wichtig, dass er auch vorne seine Stärken einbringt“, sagte der Trainer. „Ich hoffe auf sieben bis acht Tore.“ Für Turin waren de Ligt in 117 Pflichtspielen acht Tore gelungen, für die Nationalmannschaft bei 38 Einsätzen zwei Treffer.

Auf die Frage nach möglichen weiteren Transfers antwortete Nagelsmann vielsagend: „Der Markt ist noch eine Weile geöffnet und wir werden sehen, was sich ergibt. Wir werden sicher bis zum Ende einen guten Job machen.“ Als Kandidaten gelten Konrad Laimer von Nagelsmanns früherem lub RB Leipzig sowie Mathys Tel von Stade Rennes.

Der ehemalige Ajax-Amsterdam-Profi Ryan Gravenberch ist schon bei den Bayern, wo er nun den wochenlangen Ausfall von Nationalspieler Leon Goretzka kompensieren soll. „Er hat jetzt früher die Chance, unserem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Wenn er so spielt, wie er trainiert, glaube ich, dass wir viel Freude an ihm haben werden“, sagte Nagelsmann vor dem Testspiel gegen DC United an diesem Mittwoch (Ortszeit).

Gravenberch, der für eine Sockelablöse von 18,5 Millionen Euro von Ajax kam, habe im Training bisher einen „herausragenden Eindruck hinterlassen“, sagte Nagelsmann. „Er ist ist ein sehr feiner Fußballer und hat immer gute Ideen. Er hat eine unglaubliche Koordination, seine Gräten und den Ball unter Kontrolle zu bekommen.“ Gravenberch (20) sei ein „Bindegliedspieler zwischen Defensive und Offensive“, habe allerdings noch „Potenziale, was die Defensive angeht“.

Goretzka war zu Wochenbeginn am linken Knie operiert worden, um seine anhaltenden Probleme dort in den Griff zu bekommen. Er wird voraussichtlich mehrere Wochen fehlen.