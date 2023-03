Aktualisiert am

Sorgen in Frankfurt : Verlässt Hellmann die Eintracht doch zur DFL?

In Frankfurt gibt es Störgeräusche. Langfristig am beunruhigendsten ist die Möglichkeit, dass Axel Hellmann den Posten des DFL-Geschäftsführers fest übernimmt. Nach F.A.Z.-Informationen schwankt er.

Von der Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wird entscheidend abhängen, ob die Frankfurter Eintracht am Ende zufrieden auf den Verlauf dieser Saison zurückblicken kann. Vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) übertönen so viele Nebengeräusche die übliche Soundkulisse, die ein Bundesligaspieltag hervorruft, dass die Notwendigkeit, drei Punkte gegen die Schwaben zu holen, fast schon außer Hörweite geraten ist.

Fanverbot in Neapel, Vertragsangebot für Trainer Oliver Glasner, die schwere Verletzung Jesper Lindströms, Gerüchte, dass Vorstandssprecher Axel Hellmann die Eintracht verlässt, um seinen Job bei der DFL in Festanstellung weiterzuführen: Die Fragezeichen hinter den Zukunftsperspektiven des Frankfurter Fußballklubs überschatten die Bedrohung der Gegenwart. Nämlich, dass die frechen Mainzer und die hartnäckigen Wolfsburger bei einem Misserfolg gegen den VfB weiter zur Eintracht aufschließen und deren Europa-Ambitionen stark gefährden könnten.

Langfristig am beunruhigendsten ist die Möglichkeit, dass Hellmann nicht wie ursprünglich geplant sein Engagement für die Deutsche Fußball-Liga zum 1. Juli beendet. Damit ginge der Eintracht der Hauptkoordinator für den viel beachteten strategischen Aufbau des Bundesligaklubs seit 2016 verloren. Nach Informationen der F.A.Z. ist Hellmann schwankend geworden, nachdem er noch kürzlich intern wissen ließ, der Eintracht auf alle Fälle die Treue zu halten – entgegen des allgemeinen Wunschs der Profiklubs, den vakanten Posten des DFL-Geschäftsführers fest zu übernehmen.

„Wir sind im Übergang“

Die Arbeit des langjährigen Eintracht-Funktionärs in den vergangenen Monaten für den Liga-Verband war durchweg positiv bewertet worden. Nachdem sein Kollege als Interims-Geschäftsführer der DFL, Oliver Leki, jedoch seinen Vertrag mit dem SC Freiburg verlängert hat, ist der Druck auf den 51 Jahre alten in Würzburg geborenen Juristen noch einmal deutlich gewachsen. Im Moment fällt den Verbands- und Klubfunktionären des deutschen Profifußballs keine geeignete Al­ternative zu Hellmann ein.

Ja, der Frankfurter Höhenflug hat seine unangenehmen Seiten, auch im sportlichen Bereich. Die Eintracht wird von der Konkurrenz anders wahrgenommen, sie begegnet der Mannschaft von Trainer Glasner mit größerem Respekt und daraus folgernd mit größerer Vorsicht. Sportvorstand Markus Krösche sagte in dieser Woche: „Wir sind deshalb in der Transformationsphase zu einer Ballbesitzmannschaft. Wir stehen immer häufiger vor der anspruchsvollsten Aufgabe, die es im Fußball gibt: einen tief stehenden Gegner ausspielen zu müssen.“

Bestes Beispiel sei das 0:3 beim 1. FC Köln gewesen. „Trainer Baumgart lässt seine Jungs auf alles und jeden vorne draufgehen. Gegen uns haben sie jedoch nicht hoch gepresst, sondern uns im Spielaufbau in Ruhe gelassen.“ Auch gegen Stuttgart ist zu erwarten, dass der Gegner von seiner gewöhnlich offenen Spielweise abrückt, um der schnellen Frankfurter Offensive keine Räume in den Umschaltmomenten anzubieten. „Wir sind im Übergang, und deshalb ruckelt es etwas“, beschreibt Krösche die Leistungen des Teams in den vergangenen Wochen. Er sei aber optimistisch, dass im Training Lösungen erarbeitet werden.

Dabei soll Mario Götze der Garant für Gedankenblitze sein. Der 30 Jahre alte Nationalspieler hat jedenfalls alle Anlagen dazu. Sein Fehlen würde in dieser Phase noch schwerer Wirken als das Lindströms. Die Omen stehen jedenfalls nicht schlecht für einen erfolgreichen Auftritt der Eintracht gegen den VfB.

Gegen keine andere Bundesligamannschaft hat Glasner einen besseren Punkteschnitt (2,6), gegen kein anderes Team schoss die Eintracht in der höchsten deutschen Spielklasse mehr Tore (170). Und die derzeitige Frankfurter Heimstärke in der Liga (zuletzt vier Siege) spricht genauso für einen Eintracht-Erfolg im 100. Bundesliga-Duell mit den Schwaben wie die Stuttgarter Auswärtsschwäche (21 Spiele ohne Sieg.)