Nach positivem Corona-Test : Kompletter Aue-Kader in häuslicher Quarantäne

Trainingsstopp für ein ganzes Team: Erzgebirge Aue hat seine Mannschaft vorsorglich in Quarantäne geschickt nach einem positiven Corona-Test im Betreuerstab. Am Donnerstag soll abermals getestet werden.

Beim Fußball-Zweitligaverein Erzgebirge Aue ist ein Mitarbeiter aus dem Funktionsteam positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das habe sich aus der zweiten Testreihe ergeben, teilte der Klub am Dienstag mit. Als Folge hat Aue alle Spieler, Trainer sowie das Funktionsteam unter häusliche Quarantäne gestellt. „Der Verein steht in engem Kontakt mit der Gesundheitsbehörde und hat diese umfassend über den Fall informiert“, hieß es in einer Mitteilung. Die Quarantäne gilt vorerst bis Donnerstag. Nach der ersten Testreihe waren noch alle Tests bei Aue negativ.

Am Donnerstag soll in Aue der nächste Test vorgenommen werden. Präsident Helge Leonhardt äußerte sich via Twitter. „Klare, umsichtige Entscheidungen und Transparenz sind enorm wichtig in so einer Krise“, schrieb der Unternehmer, nachdem Aue den positiven Fall öffentlich gemacht hatte. Wobei das Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorsieht, Fälle nicht einzeln an die Öffentlichkeit zu geben.