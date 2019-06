Der BVB will es wissen und hat sich schon mit Spielern für 130 Millionen Euro verstärkt. So langsam steigen die Investitionen in Dimensionen, die unter den älteren Freunden des Revierklubs finstere Erinnerungen wecken könnten.

So harmonisch sah der Abschied 2016 aus – nun kann sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (links) an der Rückkehr von Mats Hummels erfreuen. Bild: firo Sportphoto

Einen letzten Hauch von Vorsicht bewahren die Dortmunder sich lieber doch in den Verlautbarungen, die sie in diesen Wochen des schwarz-gelben Transferfeuerwerks in die Welt senden. Der BVB werde in den kommenden Jahren unbedingt „versuchen, um den Titel mitzuspielen“, hatte Hans-Joachim Watzke schon Minuten nach dem Ende der vorigen Saison gesagt und von einem „Riesenpotential“ gesprochen, das in dieser Mannschaft stecke. Mittlerweile ist klar: Schon damals ahnte der Geschäftsführer, welche hochklassigen Spieler das Ensemble des Trainers Lucien Favre nach der Sommerpause verstärken würden. Seither garniert er die in unterschiedlichen Versionen wiederholte Meisterschaftsansage, gerne mit einem entschlossen klingenden „ohne Wenn und Aber“, aber eine echte Forderung an Team und Mannschaft ohne Hintertür, ein glasklares „Unser Saisonziel ist der Titel!“ wagen sie auch in diesem Sommer nicht.

Großmäuligkeit ist in diesem Fall auch gar nicht nötig, denn die kraftvollste Botschaft, die eindrücklicher ist als jedes offiziell verkündete Saisonziel, steckt hinter den Namen Brandt, Schulz, Hazard und Hummels. Das Team, dem schon im vorigen Jahr nur ein zusätzlicher Sieg fehlte, um Meister zu werden, wird mit Spielern für fast 130 Millionen Euro verstärkt. Er wolle „an die erfolgreichen Jahre zuvor anknüpfen“, teilt der fünffache deutsche Meister Mats Hummels nach vollzogener Rückkehr zum BVB in den sozialen Netzwerken mit und schiebt ein fröhliches „Lets go Dortmund!“ hinterher. Die eigentliche Veränderung vollzieht sich aber weniger in der Außendarstellung als im Selbstbild. Die Dortmunder fühlen sich mehr und mehr wie ein wirklich großes Topteam, das auch schwierigste Herausforderungen meistern kann, die Rückkehr Hummels macht diesen Wandel endgültig sichtbar.