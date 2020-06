Arminia Bielefeld : Ein Bundesliga-Aufstieg zum Sparpreis

Rechnen zwischen Soll und Haben konnten sie in der wirtschaftsstarken Region Ostwestfalen schon immer. Und rechnen können sie inzwischen auch beim jahrelang über seine Verhältnisse lebenden DSC Arminia Bielefeld, der seinen achten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen den größeren Möglichkeiten ehemals großer Erstligaklubs wie dem Hamburger SV, dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg wahr machte – zu vergleichsweise preisgünstigen Bedingungen bei einem bescheidenen Lizenzspieleretat von 13 Millionen Euro.

Am Montagabend war es nach zwei Spielzeiten auf Platz vier und sieben so weit. Die seit längerem nach oben strebenden Arminen bewiesen anders als die betuchteren Favoriten Konstanz auf hohem Niveau und verloren gerade mal zwei ihrer bisher 31 Spiele. Nach dem streckenweise sehenswerten 4:0-Sieg über den Tabellenletzten Dynamo Dresden durch Treffer von Clauss (10. Minute), Voglsammer (62.), Klos (65.) und Soukou (87.) herrschte angesichts eines Vorsprungs von neun Punkten und einer um 18 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem VfB Stuttgart als Ligadrittem nicht einmal mehr der Hauch eines Zweifels, dass auf der Alm, wie schon so oft in der Vergangenheit, noch einmal das böse Erwachen drohen könne.