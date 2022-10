Modeste und Moukoko beim BVB : „Ich bin sein Vater, das kann man so sagen“

Aktualisiert am

„Ich bin sein Vater, das kann man so sagen“

Das Bild vom Dortmunder Krisensturm hat sich geändert. Beim Spiel gegen die Bayern findet der Stürmer so gut zu Youssoufa Moukoko und zu sich selbst, dass die BVB-Fans ein Schalker Lied anstimmen.

Eine der Geschichten, die über Anthony Modeste erzählt werden, handelt von einer Kraft, von der sich Torjäger eigentlich gerne befreien wollen. Während kalte Vollstrecker wie Robert Lewandowski scheinbar losgelöst von Stimmungen einfach einen Ball nach dem anderen ins Tor schießen, sei der 34 Jahre alte Neuzugang aus Köln ganz und gar abhängig von den Emotionen, die seine Arbeit begleiten, heißt es. Insofern könnte der Samstagabend zu einer Art Wunderheilung bei dem seit Wochen glück- und ideenlos spielenden Modeste führen.

Denn die hoch dosierte Portion stimulierender Fußballgefühle, die er mit seinem Treffer zum 2:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit der Partie des BVB gegen Bayern München verabreicht bekam, müsste mindestens für eine ganze Saison reichen. Ganz am Ende einer betörenden Schlussphase köpfte der 34 Jahre alte Angreifer das Ausgleichstor und schuf den wohl intensivsten Publikumsmoment, den es in der bisherigen Bundesligasaison zu erleben gab.