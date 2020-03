Grenzüberschreitung im Stadion : Zeit für Rote Karten

Beim Fußball jauchzt die Seele. Es wird geschrien und gejubelt, gehofft und geträumt, applaudiert und gepfiffen. Auf dem Rasen gibt es was auf die Knochen, leichtfüßige Künstler verblüffen, Abräumer klären, Stürmer schlenzen, Verteidiger grätschen. Sie kommunizieren miteinander, die Mannschaften und ihr Publikum im Tollhaus Stadion. Der Ton ist rauh, die Worte deftig, die Gesänge martialisch. Fußball, hieß es einmal, sei ein Proletensport. Alle gehen hin, als wollten sie samstags Prolet sein dürfen, Stress abbauen, einmal die Sau rauslassen, direkt, unkonventionell, geradeaus in einer immer komplizierter gewordenen Welt. Es ist ein Spiel mit dem Spiel. Aber die Grenzen sind überschritten.

Das haben Spieler gesagt in den vergangenen Wochen. Dass sie den Platz verlassen wollen, falls so etwas noch einmal passiert: Rassismus, übelste Beleidigungen, schreckliche Symbolik im Kontext einer frischen Gewalttat. Wie können Menschen dem Konterfei eines ehrenwerten Mannes ein Fadenkreuz auf die Stirn malen und ihn als Jagdziel großflächig in der Stadionkurve präsentieren – zwei Tage nach dem Massenmord in Hanau? Es spielt keine Rolle, wo Grenzen übertreten werden, ob in der Kurve der Ultras, im Mittelblock der Gutbürgerlichen oder bei einer Rede des Aufsichtsrats von Schalke 04. Es ist unerheblich, ob Entgleisungen als Mittel zum Zweck verbrämt werden, angeblich einem höheren Ziel mit ehrbarer Grundlage dienen, wie es Ultras bei ihrer Hetze gegen den Sponsor und Mäzen Hopp für sich reklamieren.

Im Stadion ist das Echo einer Gesellschaft zu hören, deren Verrohung zuerst an ihrer Sprache abzulesen ist, wie sie üblich geworden ist, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr, auch daheim, beim Fußball: Affenlaute, Beschimpfungen unter der Gürtellinie und ein unbarmherziger Tonfall, mit dem Schalker Fans ihren Torwart nach einem Fehler in die Hölle schrien, bis ihm die Tränen kamen. Nur, weil er zu den Bayern wechselt. Das alles gab es schon im Stadion: den Rassismus, die Verachtung, Respektlosigkeiten von Fans, Spielern, Trainern und Funktionären. Nichts gebot dem Einhalt, kein Appell, kein TV-Spot im Namen des organisierten Fußballs. Das Gift schleicht voran. Dort, wo Menschen aller Couleur und Schichten (noch) zusammenfinden, wo sie sich verbunden fühlen könnten, wird der Spaltungsprozess erkennbar: im Stadion.

Jetzt sollen ganze Mannschaften den Platz verlassen. Selbst Vereinsmanager fordern dazu auf. Das ist ehrenwert. Warum sollten Fußballspieler ihre Kunst vor Leuten aufführen, die Mitspieler diskriminieren oder angesehene, wohltätige Bürger diffamieren? Und seien die nur ein verschwindend geringer Teil unter den Zuschauern. Die Schönheit des Fußballs und seine verbindende Wirkung können sich nur entfalten in einem würdigen Rahmen, der von Fairplay getragen ist. Es reichen wenige, die Kultur zu stören. Deshalb ist der Ruf nach radikalen Entscheidungen, nach dem kompletten Rückzug mitten aus dem Spiel heraus ein gutes Zeichen. Endlich ist das Maß voll.

Kein Spiel ist mehr wert als die Würde eines Menschen

Aber was passiert, wenn ein Spielabbruch als letzter Schritt des Reaktionsprogramms, wie es der Dreistufenplan des deutschen Fußballs vorschreibt, zur Pflicht wird? Böswillige Strategen machten sich das Reglement gezielt zu Nutze für ihre Vorstellungen von der Rettung des Fußballs oder gar der Gesellschaft. Sie erreichten, was nicht passieren darf: die Kapitulation, im Fall rassistisch motivierter Angriffe langfristig den schleichenden Ausschluss Diskriminierter aus der Mitte einer Mannschaft, die symbolisch für die Gesellschaft steht. Denn dieser Prozess hätte Auswirkungen auf die Zusammenstellung der Kader. Das hatten wir schon mal.

Der Rückzug vom Spielfeld muss eine spontane, überraschende Reaktion bleiben, er muss Ausdruck einer Haltung sein, die man nicht vorschreiben kann. Die Wirkung hängt entscheidend vom Preis ab, den Profis wie Amateure dafür zu zahlen bereit sind. Spielabbrüche gefährden die Grundordnung des organisierten Sports. Aus gutem Grund werden sie bestraft mit Niederlagen, Punktabzügen. Was wäre das für ein großes Signal, falls die Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft beim Stande von 1:0 den Rasen verlässt, weil sie Angriffe etwa auf einen Mitspieler nicht tatenlos hinnehmen will? Kein Spiel ist mehr wert als die Würde eines Menschen.

Ein Narr, der glaubt, zwanzig Jahre alte Zöglinge des Profibetriebs seien ausreichend gerüstet für solche Entscheidungen, wenn nicht mal die Alten in den Vereinen und Verbänden ein überzeugendes Konzept präsentieren können. In seiner Ohnmacht greift der DFB wieder zur Kollektivstrafe für Gruppen der Ultraszene, deren Krakeeler im schützenden Kokon die Grenzen überschreiten. Überzeugender wäre es, weder Kosten noch Mühen für Feldverweise zu scheuen. Wenn ein Handspiel im Strafraum mit Hilfe der Spielüberwachung geahndet werden kann, das weder Schiedsrichter noch Spieler registrieren, dann ist es auch möglich, die Giftspritzer im Stadion zu identifizieren. Die Technik dazu ist vorhanden. Es ist Zeit für Rote Karten.