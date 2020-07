Überraschendes Karriereende : Weltmeister Schürrle rechnet mit dem Fußball ab

Nicht länger in Dortmund unter Vertrag: André Schürrle, zuletzt an Spartak Moskau ausgeliehen Bild: dpa

Der Sprint seines Lebens fing kurz hinter der Mittellinie an. Im Stadion von Maracanã in Rio de Janeiro rannte André Schürrle mit dem Ball am Fuß auf der linken Seite los, in der 113. Minute des WM-Finales. Den ersten Argentinier hängte er ab, den zweiten auch. Als der dritte kam, flankte er den Ball mit seinem linken Fuß in den Strafraum, gerade noch so zwischen zwei Argentiniern hindurch. In der Mitte wartete Mario Götze, was er damals, am 13. Juli 2014, mit dem Ball machte, weiß jeder.

Mit 23 Jahren war André Schürrle ganz oben: Fußball-Weltmeister mit Deutschland. Jetzt, mit 29 Jahren, weiß er wie belastend das Leben als Fußballprofi sein kann, wenn man nicht mehr ganz oben ist. Er hat daher entschieden, mit dem Sport, der ihn berühmt und reich machte, aufzuhören – weil es auch dieser war, der ihn einsam werden ließ. „Die Entscheidung ist lange in mir gereift“, sagte Schürrle dem „Spiegel“. Am Mittwoch hatte er seinen Vertrag mit Borussia Dortmund aufgelöst. Jetzt hat er offiziell verkündet, dass er nicht mehr Fußball spielen wird. Er sagt: „Ich brauche keinen Beifall mehr.“ Und gleichzeitig hat er damit die Fußballbranche scharf kritisiert.

Es ist natürlich überraschend, dass ein Weltmeister mit 29 Jahren aussteigt. Er hätte sicher noch einen Verein gefunden, in einer guten Liga mit einem guten Gehalt. Wenn man aber betrachtet, wohin sein Weg als Fußballer zuletzt führte und was er nun sagte, dann ist sein Entschluss vielleicht nicht mehr so überraschend.

In Dortmund war, trotz Vertrag, in den vergangenen zwei Jahren kein Platz mehr für ihn. Er war als Leihspieler unterwegs, erst beim FC Fulham in England, dann bei Spartak Moskau in Russland. Im „Spiegel“-Interview offenbarte er, dass er einsam war, gerade als „die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger“. Es war nicht mehr so wie am Anfang, als es nur nach oben ging: Mit 18 Jahren das Bundesliga-Debüt mit Mainz, mit 20 Jahren der Wechsel zu Leverkusen, mit 22 Jahren dann zum großen FC Chelsea.

Das war aufregend, doch mit der Zeit erlebte Schürrle ein Geschäft, in dem „nur die Leistung auf dem Platz zählt, in dem Verletzlichkeit und Schwäche zu keinem Zeitpunkt existieren dürfen“. „Man muss“, sagt er, „ ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr.“ Damit muss sich André Schürrle nicht mehr beschäftigen: Er braucht jetzt keinen Verein mehr.