Frankfurter Nationalspieler : Abpfiff für Amin Younes bei der Eintracht

Das Ende ist in Sicht, aber noch nicht erreicht. Die Arbeitsbeziehung zwischen der Eintracht und Amin Younes steht unmittelbar vor dem Ausklang. Ein Happy End wird es nicht geben. Der Klub legt dem kleinen Mittelfeldspieler mit dem großen technischen Feingefühl in den Füßen keine Steine in den Weg und lässt ihn ziehen.

Wohin? Das ist noch offen. Sportvorstand Markus Krösche teilte am Mittwoch mit, dass sich er und Trainer Oliver Glasner mit dem Profi zusammensetzen werden, um alsbald einen Ausweg aus der vertrackten Situation zu finden, die keinem der Beteiligten behagt.

Younes will weg, hat es sich intern mit nahezu jedem seiner Mitstreiter verscherzt und es gibt niemanden von Rang und Namen auf Vereinsseite, der ihn zum Umdenken bewegen möchte. Was genau in der Liaison zwischen dem 28 Jahre alten gebürtigen Düsseldorfer und den Frankfurtern so zu Brüche ging, dass es als irreparabel zu gelten hat, wissen nur die direkt in die Auseinandersetzung involvierten Personen. Doch sie hüllen sich in Schweigen.

Nur ein rhetorisches Schmuckstück

Als gesichert gilt, dass es rund um das Gastspiel der Hessen Anfang April in Dortmund (das sie 2:1 gewannen und damit vermeintlich sicher Kurs auf die Champions League genommen zu haben schienen) zu einem Streit zwischen Younes und dem damaligen Coach Adi Hütter kam, der sich in der Umkleide in einen Disput des Deutsch-Libanesen mit Filip Kostic eingeschaltet hatte. Dabei sollen viele Wörter gefallen sein, die das Binnenklima nachhaltig beschädigten – und danach nahmen die Dinge ihren Lauf.

Younes kam fortan nur noch sporadisch zum Einsatz. Das wirkte im Saisonfinale zunächst wie ein weiterer ungeschickter Schachzug Hütters, geschah tatsächlich aber mit ausdrücklicher Rückendeckung des Managements, weil man hoffte, den Dribbler wieder integrieren zu können. Doch der Plan schlug fehl. Nicht zuletzt fehlte es Younes, der nach vorne glänzen kann, wenn ihm andere den Rücken freihalten, an der Beihilfe aus der Gruppe, nachdem er sich falsch behandelt fühlte und in seinem Zorn keinem Streit aus dem Weg ging.

Kurzum: Der Hinweis auf den „Hafen“, von dem Younes in Anspielung auf die Eintracht in einem Interview mit der F.A.Z. am 4. Mai gesprochen hatte, in dem er dauerhaft ankern möchte, war ein rhetorisches Schmuckstück, dessen Glanz schnell verblasste. Hinzu kamen im Folgenden Misstöne in einer irritierenden Debatte, die von Younes‘ Berateragentur angestoßen wurde. Sie zielte darauf ab, dass der nach Berlin gezogene Fredi Bobic angeblich die Zusage gemacht hatte, dass ein sprunghafter Anstieg des zuletzt auf rund zwei Millionen Euro taxierten Gehalts für den Spieler vom 1. Juli an möglich sei.

Dass Younes ein kreativer Geist ist, der den Unterschied im Guten ausmachen kann, bewies er in 26 Partien in der vergangenen Runde hinlänglich. Besonders sein Gala-Auftritt – beim 2:1 am 20. Februar gegen den FC Bayern (inklusive eines wunderschön anzusehenden Treffers) stach aus einer Reihe von ansprechenden Leistungen hervor. Die Eintracht hätte Zeit gehabt, um bis Mitte kommenden Jahres eine Kaufoption zu ziehen, die sie mit dem SSC Neapel vereinbart hatte, als sie Younes im Herbst 2020 auslieh.

Wechsel nach Saudi-Arabien gescheitert

Nun aber will sie – um des lieben Friedens in der Kabine willen – dem Schrecken ein Ende bereiten, ehe sich die Angelegenheit zu einem Schrecken ohne Ende entwickelt. Eine erste Exit-Strategie, die Younes und dessen Advokaten entworfen hatten und als Ziel eine Anstellung beim Verein Al-Shabab in Saudi-Arabien vorsah, erwies sich als nicht tragfähig; der Deal platzte, vornehmlich aus finanziellen Gründen.

Ein Abnehmer innerhalb der Grenzen der UEFA fand sich während der Transferperiode, die bis Ende August andauerte, nicht. Nun bleiben als mögliche Auffangstation zweit- oder drittklassige Adressen in der Türkei (wo bis diesen Mittwochabend um Mitternacht noch Geschäfte abgewickelt werden können), im Mittleren Osten (wo bis einschließlich 18. September gehandelt werden darf) oder Mittelamerika (wo die Spielerbörse bis zum 22. September offen ist).

Wie sie gedenken, das Problem zu lösen, ließ die Eintracht am Mittwoch nicht durchblicken. Man habe „sich im Rahmen eines gemeinsamen Termins mit Sportvorstand Markus Krösche und Cheftrainer Oliver Glasner darauf verständigt, die kommenden Tage zu nutzen, um eine einvernehmliche Lösung für die aktuelle Situation zu erzielen“, teilte der Verein mit.

Die Nicht-Nominierung von Younes für die Europa League deutet an, dass sich das nächste Kapitel in seiner illustren Karriere ohne vorzeigbares Finish schließen wird. Bis auf weiteres wird Younes weder am Trainings- noch Spielbetrieb der Eintracht teilnehmen. Heißt: Alle Seiten arbeiten an einer Auflösung seines Vertrags. An den SSC Neapel ist er noch bis Sommer 2023 gebunden.