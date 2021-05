Drei Jahre Eintracht-Trainer : Adi Hütter geht als Meister des Alltags

Nach drei Jahren endet das Kapitel Adi Hütter. Oliver Glasner übernimmt in Frankfurt den Posten. In der Rückschau zählt Hütter zu den erfolgreichen, aber nicht zu den ganz großen Trainern der Eintracht.

Adi Hütter ist Frankfurter Fußball-Geschichte. Der 51 Jahre alte Österreicher erholt sich in seiner Heimat mit Familie von drei intensiven Jahren, bevor es im Juli mit dem nächsten Job bei Borussia Mönchengladbach weitergeht. Das Urteil über sein Wirken in Frankfurt wäre eindeutig gewesen, wenn es ihm in dieser Saison als erstem Trainer gelungen wäre, die Frankfurter Eintracht in die Champions League zu führen. Womöglich wäre ihm irgendwann ein Denkmal errichtet oder eine Straße nach ihm benannt worden. Nun geht Hütter als der Trainer in die Vereinshistorie ein, der die historische Chance vermasselt hat – und die Erinnerungen an ihn werden zwiespältig bleiben.

Peter Heß Sportredakteur.

Hütter wird in der Rückschau zu den erfolgreichen, aber nicht zu den ganz großen Trainern zählen, obwohl er dem Verein einige ganz große Fußballmomente beschert hat. Die Europa-League-Saison 2018/19 war einschließlich ihres tragischen Scheiterns im Halbfinal-Rückspiel beim FC Chelsea eine gigantische Werbekampagne für die Eintracht, die den Klub wieder zu internationaler Bedeutung verhalf und die Sympathiewerte in Deutschland und der Heimatregion auf neue Höchststände schnellen ließ.