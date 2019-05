Aktualisiert am

Abstieg in 3. Liga : Der rasante Niedergang des FC Ingolstadt

Ingolstadts Sonny Kittel sitzt nach Abpfiff im Relegations-Rückspiel gegen Wehen Wiesbaden enttäuscht auf dem Rasen. Bild: dpa

Noch bis vor zwei Jahren spielte der FC Ingolstadt in der Bundesliga. Nach der verlorenen Relegation gegen Wiesbaden steht für die Schanzer nun der bittere Gang in die dritte Liga an – der Tiefpunkt eines rasanten Absturzes.