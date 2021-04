Geht er zum FC Bayern? : RB Leipzig und die Nagelsmann-Frage

Niemand schweigt so laut wie Julian Nagelsmann. Sein Schweigen durchdringt gerade den nationalen und internationalen Fußballkosmos und befeuert Phantasien. Als Anfang der Woche José Mourinho bei Tottenham Hotspur gehen musste, wurde Nagelsmann sofort als möglicher Nachfolger gehandelt. Kaum länger verborgen ist das Interesse des FC Bayern München, der sich nach dem Bruch mit Hansi Flick um einen neuen Trainer kümmern muss. Es darf als sicher gelten, dass sich die Verantwortlichen der Münchner zumindest nach der Verfügbarkeit von Nagelsmann erkundigt haben. Der aber dementiert. „Es gibt einfach nichts, von dem ich berichten kann“, sagt Nagelsmann. Detaillierte Aussagen zu seiner beruflichen Zukunft vermeidet der Trainer von RB Leipzig.

Aber was soll auch einer sagen, der die Antwort vermutlich selbst noch nicht kennt? Es ist ja nicht so, dass ihn ein Angebot aus München kaltlässt. Im Gegenteil. Sehr regelmäßig hat er in den vergangenen fünf Jahren betont, der FC Bayern spiele eine größere Rolle in seinen Gedanken. Nicht, weil er als gebürtiger Bayer eine Grundsympathie für Stadt und Verein hegt, eher weil der FC Bayern der Sehnsuchtsort ist in diesem Land für die außergewöhnlich Talentierten. Also für Menschen wie Nagelsmann. „Wunderkind des deutschen Fußballs“ wurde er genannt, als er im Alter von 28 Jahren die Bundesligamannschaft der TSG Hoffenheim übernahm. Schon damals, nach ersten Erfolgen, wurde ihm nachgesagt, dass einer mit seinen Fähigkeiten zwangsläufig in München landen würde. Aber alles zu seiner Zeit.