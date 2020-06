Aaron Hunt : Der Kapitän des HSV ist kein Anführer

Aaron Hunt stieg mit dem Hamburger SV ab. Nun soll es zurück in die Bundesliga gehen. Doch wieder droht das Scheitern. Am Kapitän lässt sich das ganze Dilemma des aktuellen HSV zeigen.

Es gab viele Möglichkeiten, auf Aaron Hunts automatische Vertragsverlängerung zu reagieren. Der Kapitän des Hamburger SV erreichte beim 1:0-Sieg in Dresden sein 20. Saisonspiel; eine Klausel im Vertragswerk sieht vor, dass Hunt ein weiteres Jahr für den HSV spielt. Eine gute Nachricht?

Es ist eher so, dass der 33 Jahre alte Kapitän, bei aller immer noch vorhandenen Klasse am Ball, doch deutlich für den verzweifelten Versuch der Hamburger steht, mit einem namhaften Team den Aufstieg zu schaffen. Das wird aller Voraussicht nach auch in dieser Saison misslingen. Hunt und der HSV müssten den SV Sandhausen am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Fußball-Bundesliga und bei Sky) besiegen, während der FC Heidenheim nicht in Bielefeld gewinnen darf: Dann erreicht das hoch gehandelte Team noch die Relegation. Ansonsten geht es für den HSV in ein drittes Zweitligajahr – mit Hunt.

Der Regisseur ist seit 2015 dabei, hat den Abstieg also miterlebt. Mit Trainer Dieter Hecking sollte in dieser Saison alles besser werden. Hecking betrachtet Hunt als zentrales Element. Auf dieses konnte er in der Hinrunde indes kaum bauen, weil Hunt oft verletzt war. Die coronabedingte Pause nutzte Hunt. Er ist derzeit austrainiert wie selten, trat sogar defensiv in Erscheinung.

Doch eines bleibt Gewissheit: Ein Anführer ist dieser stille Spieler nicht, selbst wenn er die Kapitänsbinde trägt. Es gab Spiele, da wirkte die Hamburger Mitte mit ihm und Adrian Fein erstligareif. Fein orientierte sich defensiv, Hunt genoss die Freiheiten. Das sah gut aus. Doch der junge Fein geriet durch die Zwangspause außer Tritt, und damit bekam das Zentrum eine Unwucht.

Als Hecking Hunt bei dessen bestem Spiel gegen die Kieler in der 62. Minute auswechselte und der HSV später das 3:3 kassierte, zeigte sich das ganze Dilemma des aktuellen HSV: Hecking sagte später, Hunt sei viel gelaufen, er brauche ihn im nächsten Spiel, deshalb die Schonung. Aber einen verletzungsanfälligen Schlüsselspieler, der in Watte gepackt werden muss, um die Beanspruchung der zweiten Liga auszuhalten, kann sich kein Aufstiegsfavorit leisten.

Hecking hat auf Hunt gesetzt, er täte es wohl auch, sollte es für ihn als HSV-Trainer in der zweiten Liga weitergehen. Ausgeschlossen ist das nicht. Hecking und Hunt, das hieße: weiter so. Auch deswegen haben sich viele Begleiter über Hunts automatische Vertragsverlängerung nicht gefreut.