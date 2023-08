Die Bundesliga ist mit 60 Jahren die größte, traditionsreichste und erfolgreichste Publikumsveranstaltung des Landes. Und der Boom hört nicht auf. In der vergangenen Saison kamen mehr als 13 Millionen Zuschauer in die Stadien. Auch in ihrer Jubiläumssaison ist die Nachfrage ungebrochen – komme, was wolle.

Die Sorge während der Pandemie, die Fans könnten künftig die Arenen meiden? Verflogen. Hohe Inflation, Zukunftsängste, die auf Stimmung und ­Konsumlust im Land drücken? Nicht beim Bundesliga-Ticketverkauf, mehr als 400.000 Dauerkarten gingen weg. Es hätten weit mehr sein können. Die Anfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Extreme Kommerzialisierung und Entfremdungstendenzen, vor denen selbst die Deutsche Fußball-Liga gewarnt hat? Ach was. Mittlerweile ist das Gegenteil der Fall, wie das über Wochen begierig produzierte und konsumierte Spektakel um den 100-Millionen-Euro-Transfer von Harry Kane nahelegt.