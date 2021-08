3:1 gegen BVB : Münchener Machtdemonstration im Supercup

Das Supercupfinale, das Borussia Dortmund am Dienstagabend 1:3 gegen FC Bayern München verloren hat, passte ganz gut, um nach dem Tod des am Wochenende verstorbenen Gerd Müller wieder in den Spielbetrieb überzugehen. Die Münchner gedachten ihrer Klubikone vor dem Anpfiff, indem sie beim Aufwärmen Shirts mit der Nummer 9 des besten deutschen Stürmers aller Zeiten trugen.

Während einer Gedenkminute hielten sie zudem alte Müller-Trikots in den Regenhimmel, vor allem aber standen an diesem Abend die besten Angreifer der Bundesligagegenwart auf dem Platz, Müllers Erben gewissermaßen: Erling Haaland beim BVB und Robert Lewandowski auf der anderen Seite. Und dass beide Teams in der ersten Spielhälfte eine wunderbare Chance nach der anderen vergaben, stützte eine These, die oft zu hören war in diesen Tagen: Gerd Müller ist immer noch unerreicht.

Zunächst große Probleme im Spielaufbau

Am Ende des Abends konnte der legendäre Torjäger aus dem Himmel sogar einen weiteren Titel seines Herzensklubs bejubeln. Die Dortmunder Fans, die nach dem mitreißenden 5:2 gegen Eintracht Frankfurt vom vorigen Samstag schon von einer ganz großen Saison träumten, haben hingegen vorgeführt bekommen, dass sich die alten Machtverhältnisse nicht so leicht kippen lassen.

Verglichen mit ihren Aufstellungen vom ersten Bundesligaspieltag hatten beide Trainer ihre Startformationen auf je einer Position verändert. Bei den Bayern ersetzte Kingsley Coman Leroy Sané, beim BVB spielte Youssoufa Moukoko für den verletzten Thorgan Hazard. „Weil wir seine Qualitäten schätzen, weil er gut trainiert hat und weil wir den Jungen zum Spielen bringen müssen“, erklärte Rose seine Entscheidung, die manchen Beobachter überrascht hatte. Schließlich wartet der für 30 Millionen Euro aus Eindhoven neu verpflichtete Angreifer Donyell Malen immer noch auf seinen ersten Einsatz vom Anpfiff weg. Doch der Niederländer müsse noch ein wenig „an seiner Fitness arbeiten“, sagte Rose, da seien Kurzeinsätze das beste Mittel.

Gravierender als die eine personelle Änderung war beim BVB allerdings eine Systemumstellung. Statt im 4-2-3-1 aus der Bundesliga spielte die Mannschaft in einem 4-4-2 mit Raute. Womöglich war das einer der Gründe dafür, dass die Dortmunder zunächst große Probleme im Spielaufbau hatten. Zu drei wunderbaren Möglichkeiten kam der FC Bayern während der ersten Viertelstunde – jeweils nach Balleroberungen in der Dortmunder Hälfte. Besonders Rechtsverteidiger Felix Passlack wirkte überfordert vom Münchner Pressing, das unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann ein noch prägenderes Element im Spiel der Bayern werden soll. Doch weder Serge Gnabry (6.), noch Thomas Müller (14.) oder Kingsley Coman (16.) konnten ihre aussichtsreichen Abschlusspositionen zu einem Tor nutzen. Eine Führung wäre längst gerecht gewesen, auch wenn der deutsche Meister nach 20 Minuten viel Glück hatte. Denn Marco Reus traf aus acht Metern den akrobatisch abgespreizten Fuß Manuel Neuers, statt ins Tor.

Seinen Höhepunkt erreichte das Festival der vergebenen Möglichkeiten, zu dem die erste Halbzeit immer mehr wurde, dann in der 34 Minute. Nacheinander schossen Müller und Lewandowski am Fünfmeterraum Dortmunder Spieler an. Angesichts dieses Überflusses an gefährlichen Abschlüssen war das 0:1 irgendwann überfällig, und in der 41. Minute war es so weit: Gnabry flankte von links, in der Mitte hatte Lewandowski zu viel Platz und köpfte nüchtern das 0:1.

Die Bayern waren lange Zeit besser, auch weil sie gute Mittel fanden, um die Wucht des Erling Haaland zu bremsen, und weil Moukoko in vielen Momenten ein wenig kraftlos wirkte. Ganz im Gegensatz zu Alphonso Davies, der kurz nach der Pause am Flügel mit Ball Passlack übersprintete, in der Mitte leitete Lewandowski auf Müller weiter, der aus vier Metern das 0:2 schoss (48.).

Um das Spiel vielleicht doch noch zu drehen, wechselte Rose nach knapp einer Stunde Malen ein, und nachdem Reus mit einem tollen 16-Meter-Schuss das 1:2 gelungen war (64.), bebte das Westfalenstadion für einige Minuten. Doch einer dieser schlimmen Fehler im Spielaufbau, von denen es schon vor der Pause so viele gab, entschied die Partie. Manuel Akanji verlor den Ball 30 Meter vor dem eigenen Tor, woraufhin Lewandowski lässig zum 1:3 traf (74.). Davon erholten die Dortmunder sich nicht mehr.

Dortmunds derzeit verletzter Verteidiger Mats Hummels, der beide Vereine bestens kennt, sagte, es sei „schon eine Menge Prestige dabei, für beide Mannschaften“. Insofern werden die Bayern nach diesem Erfolg sehr erleichtert sein und auf einen kleinen Energieschub für die kommenden Wochen hoffen. Nagelsmann hat nach vier Vorbereitungsspielen ohne Sieg und dem 1:1 zum BundesligaAuftakt bei Borussia Mönchengladbach erstmals in seiner Rolle als Trainer des Rekordmeisters gewonnen. Und nebenbei haben sie der Dortmunder Hochstimmung der vergangenen Tage einen kräftigen Dämpfer verpasst.