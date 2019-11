5:1 gegen 1899 Hoffenheim : Beierlorzer-Effekt hilft Mainzern selbst in Unterzahl

Mainz 05 gewinnt in Hoffenheim trotz einer Roten Karte für Ridle Baku. Das Team wirkt nach der Trennung von Trainer Sandro Schwarz befreit von einer Last und beendet die Siegesserie der TSG. Nachfolger Achim Beierlorzer wird für seinen Mut belohnt.

Sind es diese kleinen Gesten, die im Fußball kleine Wunder bewirken können? Beim Aufwärmen widmete sich Achim Beierlorzer eine gute Minute lang seinem Außenbahnspieler Levin Öztunali. Der neue Trainer von Mainz 05 nahm seinen Offensivspieler in den Arm, redete auf ihn ein, zwickte ihn in die rechte Rippenpartie und zeigte auf seinen rechten Fuß. Es muss um Ermutigung zum Torabschluss mit seinem starken Schussbein gegangen sein. Und es wirkte: In der 33. Minute brachte der Enkel von Uwe Seeler sein Team in Führung – natürlich mit einem Rechtsschuss nach einem entschlossen geführten Zweikampf mit dem Hoffenheimer Abwehrspieler Benjamin Hübner. Es ebnete den Weg zu einem 5:1-Auswärsterfolg im ersten Spiel des neuen Trainers, zu dem der Hoffenheimer Pavel Kaderabek (52.) ein Eigentor und Pierre Kunde (63./90+3.) mit seinen ersten beiden Bundesligatreffern sowie Jean-Paul Boetius (90.) für Mainz 05 die Treffer beisteuerten. Beierlorzer gelang damit das Kunststück, zwei Wochen nach einer 1:2-Niederlage mit seinem vorherigen Klub 1. FC Köln gegen Hoffenheim, nach der er entlassen wurde, nach einem „fliegenden Wechsel“ mit seinem neuen Klub gegen den selben Gegner zu gewinnen.

Öztunalis Treffer war symptomatisch für den Auftritt der Mainzer im ersten Spiel nach der für den Verein so schwierigen Trennung vom im Klub ausnahmslos beliebten Trainer Sandro Schwarz, einem Sohn der Stadt und des Vereins. Mainz 05 sah sich gezwungen, den Reflexen der Branche zu folgen und mit einem Trainerwechsel ein klassisches Zeichen an die Spieler zu senden. Es schien von allen Spielern eine Last von den Schultern genommen. „Das 1:0 hat viel ausgemacht. Das ist für den Kopf was ganz anderes als Rückstände wie in den vergangenen Wochen“, sagte Jean-Paul Boetius, der beste in einem leidenschaftlichen Mainzer Team. Rouven Schröder versuchte sich derweil am Erklären des Unerklärbaren. „Fußball ist nicht zu beschreiben. Heute liefen fast alle 50:50-Situationen für uns“, sagte der 44 Jahre alte Mainzer Sportvorstand. „Wir waren vielleicht einfach mal an der Reihe.“

Bundesliga Liveticker

Beierlorzer war zudem so mutig, sein Team weniger vom Personal her, als vom System durcheinanderzuwirbeln: Er begann nach nur vier gemeinsamen Traininingstagen, von denen Nationalspieler wie Edimilson Fernandes, Pierre Kunde, Robin Quaison oder Karim Onisiwo gar noch zwei bis drei Trainingseinheiten verpassten, in einer Grundformation mit einer Dreierabwehrkette. Und diese dirigierte der Schweizer Fernandes, der zuvor stets im zentralen Mittelfeld gespielt hatte.

Zu Beginn hatten die Rheinhessen merklich einige Orientierungsschwierigkeiten, die vor allem bei Jeremiah St. Juste zu zwei beinahe folgenschweren Aussetzern führten. Einmal scheiterte jedoch Locadilla am Mainzer Schlussmann Robin Zentner (3.), bei einem Rudy-Schuss aus 16 Metern rettete dann Kunde für den geschlagenen Torwart auf der Linie (15.).