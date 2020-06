Traditionsklub in zweiter Liga : Dem HSV droht das nächste Debakel

Mit seiner Einschätzung vom Sommer 2019, der Aufstiegskampf werde „bis zum letzten Spieltag gehen“, hat Dieter Hecking recht behalten. Damals klang das in Anbetracht seiner Trainer-Vita und des starken Kaders tiefgestapelt. Doch das Spiel des Hamburger SV an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Liga und bei Sky) beim 1. FC Heidenheim könnte in der nächsten Bruchlandung der HSV Fußball AG enden: Verliert Heckings Team, zieht Heidenheim in der zweiten Fußball-Bundesliga auf Rang drei vorbei.

Es ist wieder nichts geworden aus einer souveränen Saison. Stattdessen gab es die aus der Vorsaison mit anderem Trainer und anderem Personal bekannten Inhaltsstoffe: starker Start, guter Fußball. Die Gegner finden dann Taktiken gegen Heckings Ballbesitzspiel, Hecking und sein Assistent Dirk Bremser aber keine Antwort auf die Antwort. Es wird mühsam, aber die individuelle Klasse Einzelner sorgt für ausreichend Punkte. In der Rückrunde schleppt sich das Team dahin, Angst und Druck lähmen die Spieler in den Schlussminuten. Seit dem Wiederbeginn hat Heckings Team zehn Punkte aus sieben Spielen geholt.

Von seinen vorherigen Stationen weiß man, dass es Heckings größte Stärke ist, Ruhe auszustrahlen, sich vor die Mannschaft zu stellen, die üblichen Zerrkräfte eines Vereins auszublenden. Beim HSV hat er eine willige Mannschaft ohne Stinkstiefel. Der übliche Trubel in der Führung gipfelte in der Entlassung Bernd Hoffmanns, doch das vorzeitige Ende des Vorstandschefs wurde von der Corona-Pandemie überdeckt. Da es inzwischen kaum mehr Verletzte gibt, kann Hecking aus dem Vollen schöpfen. Der Kader ist zudem für Zweitliga-Verhältnisse über alle Zweifel erhaben.

Zwei entscheidende Dinge fehlen

Die Rahmenbedingungen sind gut und die Erwartungen in der Stadt keineswegs so groß, wie Hecking gern behauptet. Was fehlt, um diese Saison souverän als Meister des Unterhauses zu beenden, sind zwei entscheidende Dinge. Späte Gegentore und nicht genutzte Großchancen haben viele Punkte gekostet. Doch dass der HSV Punkte liegenließ, lag einige Male auch daran, dass der richtige Match-Plan fehlte. Manchmal diktierte Hecking Sicherheit, als es besser gewesen wäre, auf das zweite oder dritte Tor zu gehen. Zuletzt missglückten ihm einige Wechsel. Dass selten der Trainer allein schuld am Misserfolg ist, war wiederum beim 2:3 in Stuttgart zu sehen, als der HSV in der Nachspielzeit ins Risiko ging und den dritten Treffer kassierte, statt mit einem Punkt zufrieden zu sein.

Natürlich hat das Team Schwächen. Im Tor, in der Innenverteidigung. Aber was Hecking offensiv besitzt, ist stärker als bei der Konkurrenz, erst recht, seit im Winter Joel Pohjanpalo dazukam. Linksverteidiger Tim Leibold mit seinen 16 Vorlagen ist einer der besten Spieler der zweiten Liga. Adrian Fein gehörte zumindest in der Hinserie in diese Kategorie, genau wie Sonny Kittel.

Noch will keiner in der Führung diese enttäuschende Saison an einer Person festmachen. Das würde sich bei Hecking auch niemand trauen. Die Suche nach dem Sündenbock hat es beim HSV die vergangenen zehn Jahre immer gegeben, ohne dass etwas besser wurde. Unter dem neuen Sportvorstand Jonas Boldt soll bei der Saisonanalyse lieber das große Ganze in den Blick genommen werden. Hecking besitzt beim HSV einen Vertrag für die laufende Saison. Er sollte nur im Falle des Aufstiegs verlängert werden. In der Winterpause sagte Hecking, er könne sich vorstellen, ein weiteres Jahr in der zweiten Liga zu bleiben. Boldt signalisierte Zustimmung. Doch wie es sich entwickelt, sollte der HSV nicht aufsteigen, kann niemand sagen.