2. Fußball-Bundesliga : Werder steigt auf – HSV in der Relegation

Lange sah es am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga danach aus, als würde Darmstadt 98 den Sprung auf den dritten Tabellenplatz schaffen. Doch dann drehte der Hamburger SV beim Spiel in Rostock doch noch auf und schaffte dank des 3:2 (0:1)-Erfolgs doch noch den Einzug in die Relegationsspiele gegen Hertha BSC Berlin.

Das Hinspiel findet am Donnerstag (20.30 Uhr/im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga, bei Sky und Sat.1) im Berliner Olympiastadion statt. Am folgenden Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) kommt es zum Rückspiel in Hamburg. Hertha-Trainer Felix Magath hatte die Duelle mit seinem früheren Club seit längerem vorhergesagt. Er selbst saß allerdings am Sonntag im Stadion am Böllenfalltor und beobachtete die Bemühungen von Darmstadt 98.

Schalke ist Meister

Meister der zweiten Liga wurde Schalke 04 dank eines 2:1 (1:0)-Erfolgs beim 1. FC Nürnberg. Werder Bremen gewann 2:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg und schaffte ebenfalls den direkten Wiederaufstieg. Darmstadt 98 nutzte am Ende auch der überlegene 3:0 (3:0)-Sieg gegen Paderborn nichts mehr.

Vor 26.000 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion in Rostock brachte Rechtsverteidiger Nico Neidhart die Rostocker gegen den HSV nach starker Vorarbeit des ukrainischen Stürmers Danylo Sikan in Führung (13. Minute). HSV-Torjäger Robert Glatzel glich per Aufsetzerkopfball mit seinem 22. Saisontreffer aus (50.). Kapitän Sebastian Schonlau (75.) und der eingewechselte Mikkel Kaufmann (85.) erhöhten auf 3:1. In der Nachspielzeit verkürzte Lukas Fröde auf 2:3 (90. +1).

Nach drei vergeblichen Anläufen hat der einstige „Bundesliga-Dino“ die kaum noch für möglich gehaltenen Chance auf Rückkehr in die Erstklassigkeit gewahrt. Die Hamburger krönten zum Saisonende mit fünf Siegen ihre Aufholjagd.

Werder Bremen hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht und folgt damit dem FC Schalke 04 zurück ins deutsche Oberhaus. Niclas Füllkrug (10. Minute) und Marvin Ducksch (51.) trafen für Bremen und versetzten das ausverkaufte Stadion in Ekstase.

Der FC Schalke 04 um Torschützenkönig Simon Terodde kehrt als Zweitliga-Meister in die Fußball-Bundesliga zurück. Die Königsblauen verteidigten am Sonntag mit einem 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg ihren Spitzenplatz. Mit einem Traumtor aus mehr als 50 Metern verzückte Rodrigo Zalazar in der 15. Minute die zahlreichen mitgereisten Schalker Fans unter den 50.000 Zuschauern. Noch in der eigenen Hälfte zog der Offensivspieler ab und überraschte den zu weit vor sein Tor geeilten Keeper Carl Klaus. Terodde knackte in der 88. Minute noch die 30-Tore-Marke, nachdem Lukas Schleimer (86.) den "Club" auf ein spätes Remis hatte hoffen lassen.

Darmstadt undankbarer Vierter

Darmstadt 98 ist die große Überraschung im Finale um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht mehr gelungen. Vor 13.710 Zuschauern im ausverkauften Merck-Stadion erzielte für die noch einmal stark auftrumpfende Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht Offensivspieler Tim Skarke (2. Minute) das schnelle 1:0. Luca Pfeiffer baute die Führung noch vor der Halbzeitpause mit zwei Treffern (25./37) auf 3:0 aus. Es waren seinen Saisontreffer 16 und 17. Paderborns Marvin Cuni sah in der 78. Minute wegen groben Foulspiels noch die Rote Karte.

Als Absteiger standen vor dem letzten Spieltag schon der FC Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt fest. In die Relegation muss Dynamo Dresden, das dort auf den Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern trifft.