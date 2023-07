Der Hamburger SV geht in seine sechste Zweitligasaison. Die Entwicklungen in der Sommerpause nähren die Hoffnung, dass es diesmal mit dem Aufstieg klappen könnte.

Mit wehender Fahne zurück in die erste Bundesliga? Das hoffen sie in Hamburg seit Jahren. Bild: picture alliance / foto2press

Es ist nichts zusammengebrochen nach der verlorenen Relegation vom 5. Juni, keiner hat den Hamburger SV fluchtartig verlassen, eine Trainerdiskussion blieb aus, und von Mäzen Klaus-Michael Kühne flossen bald danach 30 Millionen Euro: Zwar hat es der HSV auch im fünften Anlauf verpasst aufzusteigen. Doch die Rahmenbedingungen, es nun zu schaffen, wurden im Juni gut und besser. Auf wuchtige 24 Millionen Euro liftete die Fußball AG ihre Aufwendungen für die Profis. Robert Glatzel, Ludovit Reis, Bakery Jatta, Daniel Heuer Fernandes, Sebastian Schonlau — alle tragenden Kräfte blieben.

Weiterhin leitet Trainer Tim Walter diesen HSV an, in seinem dritten Jahr und mit voller Rückendeckung von Vorstand Jonas Boldt. Kaum Störgeräusche aus den Gremien, viele Erfolgsmeldungen bei den Sponsoren: Die Stabilität außerhalb des Platzes ist für hiesige Verhältnisse bemerkenswert. Sie wirkt auch nach innen. „Es ist ein Attribut für gute Arbeit, wenn Spieler wie Glatzel und Reis bei uns bleiben“, sagt Walter.

Und doch ist die Sprache der Verantwortlichen eine andere. Aus der protzigen Gewissheit Walters, das Unterhaus zu verlassen, ist nach dem abermaligen Scheitern eine deutlich vorsichtigere Lesart geworden: „Wir sind von uns überzeugt. Wir wissen, was wir wollen. Aber es gibt viele Mannschaften mit Können und Tradition in dieser Liga. Wir sind im obersten Regal der zweiten Liga“, sagt der 47 Jahre alte Trainer vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Bundesliga und bei Sky und Sat1), „aber in Relation zur ersten Liga sind wir ganz weit weg. Vor sechs Jahren hatten wir in der zweiten Liga einen Etat von 40 Millionen. Insofern sind wir ein ganz normaler Zweitligist.“

Wenn alle Stammspieler gehalten und in Immanuel Pherai (aus Braunschweig) und Dennis Hadzikadunic (aus Rostow) erhoffte Verstärkungen an Land gezogen wurden, kann trotzdem nur der Aufstieg das Ziel sein. Darüber hinaus beflügelt der Transfer des Seeler-Enkels Levin Öztunali die Phantasie der Fans.

Das ersehnte Ziel soll über mehr Kompaktheit in der Abwehr erreicht werden. In der Saison 2021/22 und in der Hinrunde der Spielzeit 2022/23 besaß der HSV die beste Defensive. „Mit mehr Konsequenz und Gier in der Abwehr wollen wir wieder dahin“, sagt Walter. In der Vorbereitung ließ er schwerpunktmäßig an den Schwächen in der Restverteidigung und dem Gegenpressing arbeiten. Er will zeigen, dass er ein Trainer ist, der Fehler beseitigt, kein starrsinniger Coach, der sein System kompromisslos durchzieht: „Ich bin offen dafür, jeden Tag etwas zu lernen.“

Ein glückliches Ende?

Allerdings könnte es zum Start knifflig werden, denn Tim Walter muss aufgrund einiger Ausfälle in der Defensive improvisieren, was angesichts eines knackigen Auftaktprogramms nicht unproblematisch wirkt. Verlassen kann er sich auf den Rückhalt der Fans. Dort kommt seine glaubwürdige Fokussierung auf den HSV sehr gut an: „Wir wollen im Volksparkstadion weiterhin Ergebnis und Erlebnis liefern.“

Mehr zum Thema 1/

Am 34. Spieltag waren die Hamburger von der dritten Minute bis nach Abpfiff des eigenen Spiels aufgestiegen. Das Drama des späten K. o. durch den Heidenheimer Treffer scheint Fans und Verein weiter zusammengeschweißt zu haben – die Erwartungen sind groß, das Vertrauen in Vorstand, Trainer und Mannschaft auch. Das sind gute Voraussetzungen für ein diesmal glückliches Ende bis zum Abpfiff auf allen Plätzen.