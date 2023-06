Aktualisiert am

Baustein des Erfolgs : Er ist der Aufstiegsarchitekt in Wiesbaden

Paul Fernie hat für den SV Wehen Wiesbaden, der im kommenden Jahr in der zweiten Liga spielt, einen idealen Kader zusammengestellt. Der Engländer kennt die weite Fußballwelt – und liebt seine Arbeit in der Provinz.

Paul Fernie steht dafür, dass Le­bensläufe im Profisport mitunter keiner Logik folgen. Dass helle Köpfe wie er vom Zufall durch die Fußballlande gespült werden. Wie sonst lässt sich erklären, dass ein junger Mann Karriere macht im wegen seiner schier un­er­schöpflichen Ressourcen gelobten Land England, dann beim SV Wehen Wiesbaden landet, dort von Red Bull New York abgeworben wird und wieder nach Hessen zurückkehrt?

„Ich habe schon viel im Profifußball erlebt für mein Alter“, erzählt Paul Fernie. Kann man wohl sagen. Trainer, Assistenzcoach, Analyst, Scout, Chefscout war er schon, Sportlicher Leiter ist der 36-Jährige gerade. Und zwar beim SVWW, der in dieser Woche den Aufstieg in die zweite Liga vollbracht hat. „Ich freue mich unglaublich für alle Spieler und Mitarbeiter“, sagt der Engländer, als er am Mittwoch ans Handy geht zwischen der Aufstiegsfeier auf dem Wehener Markt und der Aufstiegsfeier auf dem Wiesbadener Rathausbalkon.