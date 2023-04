Aktualisiert am

„Wer neunmal gewonnen hat, will auch zehnmal gewinnen“

St. Pauli auf der Erfolgsspur : „Wer neunmal gewonnen hat, will auch zehnmal gewinnen“

Noch nie gelingt einem Klub in der zweiten Liga eine Serie aus neun Siegen – und das nach der Entlassung einer Ikone. Das weckt Hoffnungen auf die Bundesliga und auf einen Derbysieg über den HSV.

Sankt Paulis Jackson Irvine (rechts) und Leart Paqarada haben mit dem FC St. Pauli in letzter Zeit viel Grund zur Freude. Bild: dpa

Neun Siege nacheinander? Das schafften nicht viele, sagte Jackson Irvine, und zählte auf, wem er eine solche Serie zutraue: „Celtic, Bayern, City, PSG.“ Eine illustere Gesellschaft, zu der sich nun der FC St. Pauli gesellt. Der Hunger sei längst nicht gestillt, sagte Irvine, ein Australier mit schottischen Wurzeln: „Wer neunmal gewonnen hat, will auch zehnmal gewinnen.“

2. Bundesliga Liveticker

Am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Bundesliga, bei Sky und Sport1) beim 1. FC Heidenheim können Anführer Irvine und seine „Paulianer“ den Rekord der zweiten Liga ausbauen. Die Chancen stehen gut, denn das Momentum sei eindeutig auf St. Paulis Seite, sagte Irvine. Der SSV Jahn Regensburg war zwar am Samstagmittag die bessere Mannschaft, verlor aber trotzdem 0:1. Auch, weil bei den Hamburgern Typen vom Schlag Irvines auftreten, die selbst in der Nachspielzeit noch lange Wege gehen – und den Sinn für Realismus nicht verloren haben: „Wir haben solch einen Lauf, dass selbst Fehler folgenlos bleiben.“

War der achte Heimsieg durch Prince Owusus Eigentor aus der 23. Minute also schmeichelhaft, konnte man doch sehen, warum St. Pauli bei 17:3-Toren in den vergangenen neun siegreichen Partien steht und die beste Abwehr stellt: Die Restverteidigung beherrscht die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler nahezu perfekt – und das Gegenpressing entrollt sich wie von Geisterhand: Ruckzuck sind nach Ballverlusten fast alle Mann „hinter dem Ball“. Das nennt man taktische Disziplin.

Ikone entlassen

Mit verblüffender Kaltschnäuzigkeit hat der FC St. Pauli seinem 30 Jahre alten Coach eine Reihe von Rekorden beschert; nie zuvor gewann ein Neu-Trainer neunmal nacheinander, kein Klub begann je die Rückrunde mit dieser Anzahl von Siegen, und überhaupt ist St. Paulis Serie eine Bestmarke im Unterhaus. Häufig gewinnt der Kiez-Klub dabei mit einem Treffer Unterschied. Nun war unter Hürzelers Vorgänger Timo Schultz nicht alles schlecht. Trotz vieler Chancen und ordentlicher Auftritte gelangen aber nur drei Siege.

Also entschied sich die Vereinsführung um Andreas Bornemann, Geschäftsleiter Sport, die Vereinsikone kurz vor Weihnachten zu entlassen – woraufhin ein Sturm der Entrüstung losbrach. Bornemann verkneift sich Triumphgesten, ließ aber im Interview mit dem „Kicker“ durchblicken, wie sehr ihn die teils persönlichen Angriffe verletzt hätten. Dass er erst im Winter die Spieler holte, die schon im Sommer fehlten, muss er sich allerdings ankreiden lassen.

Von diesem breiteren Kader profitiert nun Hürzeler. Er vertraut einer Stammelf, die von Torwart Nikola Vasilj, Verteidiger Eric Smith, Aufräumer Jackson Irvine und den Antreibern Leart Paqarada und Marcel Hartel angeführt wird. Dass ihr teils fahriges Spiel dem Mann an der Seite diesmal missfallen hatte, verstand Paqarada, konnte es aber auch erklären: „Man kann nicht erwarten, dass wir Woche für Woche alle an die Wand spielen.“

Mehr zum Thema 1/

Gern würde der Stadtteil-Verein nun allzu große Erwartungen fernhalten. Doch mit dem Derby im Volkspark am 21. April bietet sich die große Chance, dem Hamburger SV wieder einmal in die Suppe zu spucken – und mit einem Aufstieg in die Bundesliga zu liebäugeln. Jackson Irvine sagte: „So etwas hat man nur einmal im Leben. Wir sollten deshalb einfach weitermachen mit dem Gewinnen.“