2:0 gegen Paderborn : Mainzer Versöhnung nach der Fastnachtsposse

Der Lieferdienst hat pünktlich abgeliefert: Mainz 05 beseitigt mit dem Sieg gegen Paderborn Zweifel an der Leistungsbereitschaft seines Teams. Die Fastenzeit beginnt so mit einer Beruhigung der angeschlagenen Nerven.

Der Fastnacht-Kater bei Mainz 05 ist überstanden. Nachdem der Klub am wichtigsten Wochenende des Mainzer Jahres nicht nur eine deprimierende 0:4-Niederlage in Wolfsburg, sondern auch noch eine Fastnachtsposse rund um das gelangweilt wirkende Auftreten einiger Spieler beim auf einem Mannschaftswagen gemeinsam erlebten Rosenmontagszug zu verarbeiten hatte, hat der 2:0-Sieg gegen den SC Paderborn nach Toren des Schweden Robin Quaison (29. Minute) und des Österreichers Karim Onisiwo (37.) die Gemüter zu Beginn der Fastenzeit erst einmal beruhigt.

Es war zwar ein schwaches Bundesligaspiel, aber dank ihres Erfolgs haben die Mainzer nun den Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf und Relegationsrang 16 erst einmal auf vier Punkte vergrößert. Die Fortuna ist passenderweise am kommenden Sonntag in Mainz zu Gast. Dann muss Paderborn vermutlich auf den Bezwinger vom Samstag hoffen, damit wenigstens noch eine Resthoffnung auf einen Sprung auf den Relegationsrang gewahrt bleibt. Die Ostwestfalen sind mit nun fünf Punkten Rückstand auf Düsseldorf Tabellenletzter.

Die Mainzer Aufstellung knüpfte inhaltlich an die Vorwochen an: Wieder ließ Trainer Achim Beierlorzer viele seiner begabtesten Spieler auf der Bank. Statt Nationalspielern wie Jean-Paul Boetius, Pierre Kunde oder dem talentierten, aber in seinen Leistungen wankelmütigen Spanier Aaron standen beispielsweise der erst 20 Jahre alte Leandro Barreiro oder der erstmals nach gut ein Jahre langer Leidenszeit nominierte aufgebotene Linksverteidiger Philipp Mwene in der Startelf. Beierlorzer setzt im Abstiegskampf trotz des Tiefschlags beim 0:4 vor Wochenfrist in Wolfsburg weiter auf Verlässlichkeit statt Talent – zumindest im eher defensiven Teil seiner Elf.

In der Offensive gab er dem wochenlang zum Ersatzsspieler degradierten Jean-Philippe Mateta und auch Karim Onisiwo eine Chance zur Bewährung in doppelter Hinsicht. Sie hatten zuletzt nicht nur auf dem Platz Kritik provoziert, sondern zu Wochenbeginn auch wie einige weitere Mitspieler mit ihrem zumindest kurzzeitig demonstrierten Desinteresse am Rosenmontagszug. Bei der gemeinsamen Fahrt der Mannschaft auf einem Fastnachtswagen wirkten sie gelangweilt, standen mit dem Rücken zu den Zuschauern am Wegesrand und beschäftigten sich ein wenig zu intensiv mit ihren Smartphones.

Entlastend war lediglich, dass die für den Zug so wichtige Wurfware in Form von Kamelle und anderen kleinen Präsenten aufgrund eines organisatorischen Fehlers des Klubs allzu früh ausgegangen war. Die Spieler waren also schon eine Stunde lang beschäftigungslos, als sie die Fernsehkameras der ARD passierten, die das schlechte Bild des Teams in die Welt hinaus transportierten. Sportvorstand Rouven Schröder hatte das Verhalten seiner Spieler dennoch mit eindeutigen Worten gebrandmarkt, die Spieler zur Rede gestellt und zugleich bedauert, dass die vielen positiven Aspekte der mittlerweile traditionellen Beteiligung des selbsternannten Fußball-Karnevalsvereins am Umzug dadurch vor allem in der medialen Berichterstattung in den Schatten gestellt worden seien.

Wille zur Image-Korrektur

Der Verein erwartete umso mehr von seiner Mannschaft eine Reaktion gegen Paderborn. Dem Team war von Beginn an anzumerken, dass der Wille zur Korrektur des angeschlagenen Images vorhanden war, allein fehlten aufstellungsbedingt die spielerischen Mittel. Paderborn war deshalb zunächst gefährlicher. Die beste Chance leitete zu allem Überfluss der Mainzer Levin Öztunali mit einem misslungenen Rückpass zum Torwart ein, Schlussmann Robin Zentner bügelte den Fehler jedoch gegen den aufmerksam dazwischen sprintenden Paderborner Christopher Antwi-Adjej aus (14. Minute).

Den Knoten im Mainzer Spiel ließ dann zum wiederholten Mal in dieser Saison Robin Quaison platzen. Nach einer feinen Einzelleistung erzielte er aus 20 Metern mit einem Flachschuss die Führung (29.). Der Schwede ist weiter die Positiverscheinung dieser Spielzeit aus Mainzer Sicht und war nun bereits zwölfmal erfolgreich. Wie erlösend der Treffer für die nervlich angeschlagenen Mainzer war, zeigte auch die Reaktion von Sportvorstand Schröder. Er hatte unmittelbar vor dem Tor einen im einsetzenden Starkregen vom heftigen Wind über den Platz getriebenen Ball vom Spielfeld eingesammelt. Diesen Ball drosch er nun im Jubelrausch in Manier eines Torwarts mit einem Abschlag übers halbe Feld.

Kurze Zeit später machte sich die derzeit nur noch spärlich eingesetzte individuelle Qualität im Mainzer Kader dann abermals bezahlt: Mateta schuf durch einen Sprint auf halbrechts Raum, passte im richtigen Moment zu Quaison, der den Ball ebenso passend zu Onisiwo weiter leitete. Der Österreicher nutzte den durch sauberes Passspiel erarbeiteten Freiraum und erzielte das 2:0 (37.). Mal wieder lieferte die Mainzer Mannschaft, wenn es nötig war: So unbefriedigend die Saison bislang verlaufen war, so beständig haben die Mainzer aber immer wieder dann gepunktet, wenn es nötig und vor allem wie nun gegen das Tabellenschlusslicht geboten war. Die Versöhnung zwischen der Mannschaft und den Mainzern unter den 24.000 Zuschauern war perfekt. Die ereignisarme zweite Halbzeit bot den Fans Gelegenheit zum Anstimmen von Jubelgesängen. Fastnachtslieder ließen sie dabei nach dem Verlauf der vergangenen Woche und wie in der Fastenzeit geboten nicht erklingen.