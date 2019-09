2:0 gegen den HSV : Historischer Erfolg des FC St. Pauli im Stadtderby

Aktualisiert am

Am Ende zünden Fans vom HSV im Stadion Pyrotechnik – die drei Punkte bleiben beim FC St. Pauli Bild: dpa

In einem von Anfang an hochemotionalen Duell kündigt sich schon früh ein historischer Erfolg an: Zum ersten Mal gewinnt der FC St. Pauli ein Heimspiel gegen den Stadtrivalen. Für den HSV ist es die erste Saisonniederlage.