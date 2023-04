Aktualisiert am

Unions unglaubliche Geschichte : „Uns geht’s so dreckig, du musst uns helfen“

Schwer zu sagen, wie und wann diese Geschichte des 1. FC Union beginnt. Vielleicht fängt sie dort an, wo so viele erfolgreiche Geschichten ihren Ursprung haben: am Tiefpunkt.

Im Sommer 2005 glaubte Jörg Heinrich jedenfalls, mit dem Fußball durch zu sein. Er war zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt und hatte während seiner Karriere mehr erreicht, als sich die meisten zu träumen wagen. Deutscher Meister und Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund, Nationalspieler und Teilnehmer an einer Weltmeisterschaft. Auch in der italienischen Liga hatte er gespielt.